機內廁所病菌多 中國大陸籲穿尿布避險

飛機廁所病菌多，中國呼籲空服員穿尿布防染疫。疫情肆虐下，大眾運輸業都有相關的因應措施來保護員工和乘客的健康。中國民航局上月底針對疫情發展，更新了飛安指引，其中一項內容建議：空服員可以穿戴尿布以避免使用機內廁所。引起了國際的注意和討論。

廁所感染風險高

《華盛頓郵報》報導，守則中指明，若班機來往感染率大於萬分之五(意即每一萬人就有五人感染，美國感染率約為萬分之六)的國家，則空服員須施行最嚴格的防護措施，除了配戴醫療口罩及防護衣外，守則也建議空服員穿戴尿布以避免接觸機內廁所，降低感染風險。

研究顯示，機內的座艙因空間較大且乘客均配戴口罩的情況下屬於低感染風險的環境。但以《CNN》日前所引用的研究報告來看，廁所內的按鈕、把手可說是機內細菌、病毒密度最高的地方。八月一架從義大利飛往南韓的航班中，一位婦人疑似就是因為在廁所內摘下N95口罩而染疫。

新科技打造無菌廁所

同為《CNN》的報導，機內廁所的衛生問題早在疫情發生前就已經是備受討論的議題，如今廁所感染率特別高的現象讓航空業者能夠更專注於改進設施。日本全日空今年公開了新型的「免手動廁所門」，讓乘客可以透過手肘或手臂就能開門，避免多餘的手部接觸。

而製造商波音公司也成功申請了「自動滅菌廁所」，在每次使用後透過UV光線來殺菌，目前標榜可以消除99.9%的細菌。研究顯示，長程的航班因廁所使用率較高，乘客的染疫風險也較短程航班高上不少，隨著各國逐漸實施出境鬆綁或旅遊泡泡等政策，座艙內的「飛安」將成為眾人的關注焦點。

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