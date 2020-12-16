中國增12例境外移入確診 廣東再有香港移入疫情
中國15日新增12例COVID-19確診病例，都是境外移入病例。而廣東再出現一例香港移入確診；遼寧大連4名港口搬運工則被驗出是無症狀感染者。
中國國家衛健委通報，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團15日新增12例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，都是境外移入確診，分別是上海通報的3例、廣東3例、雲南2例、北京1例、天津1例、福建1例，和山東1例。沒有新增死亡病例，新增1例山東通報的境外移入疑似病例。
廣東省衛健委通報，其中1例境外移入確診，是來自香港。香港疫情持續蔓延，近期北京和廣東曾通報多起香港移入的病例。
另外，遼寧省大連市新增4例無症狀感染者，他們都在港口擔任冷鏈貨物搬運工，大連正排查4人的密切接觸者。
截至目前，中國共有315例確診病例，累計治癒病例有8萬1821例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬6770例，現有疑似病例3例。累計追蹤到密切接觸者有88萬9134人，還在醫學觀察的密切接觸者有6898人。
在無症狀感染者方面，中國15日新增9例，當天轉確診1例，當天解除醫學觀察5例，還在醫學觀察的無症狀感染者199例。
在港澳累計確診部分，香港特別行政區新增7721例，其中6345例已出院，123例死亡。澳門特別行政區則有46例，都已經出院。
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