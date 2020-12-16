港第四波疫情未過 偷渡賣淫又成漏洞

香港第四波新冠肺炎疫情尚未過去，近日又令人擔心可能出現傳播鏈極廣的「買春群組」。

警方昨天打擊賣淫活動，在尖沙咀一帶逮捕了27名女性性工作者，都是由不法集團安排自中國大陸偷渡來港；她們偷渡入境後在酒店或無牌按摩院匿藏賣淫，並無接受病毒檢測。

報導轉述警方消息指出，估計這批性工作者抵港後接待了約3000人，傳播2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的風險極高，最麻煩的是，一旦確認有人感染病毒，卻難以追蹤密切接觸者。

上月警方也逮捕了一名來自貴州的大陸性工作者，其後被證實感染新冠肺炎；她在港期間曾接待百名「恩客」，但衛生當局卻無法追查密切接觸者。

自年初至今，本地先後爆發四波較嚴重的疫情，截至昨天累計有7721人確診感染，其中123人死亡。

在每波疫情中，本地都出現一些較大規模的傳播地區或群組，新一波疫情的群組由跳舞群組開始，然後擴散至多個大型公屋。

一些外傭居住的宿舍近日也陸續有10人感染病毒，令人擔心外傭群組的疫情正在擴散。如果上述「買春群組」爆疫的話，可能令香港疫情更嚴峻。