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香港新增確診98例 大埔外傭宿舍爆疫情

中央社 / 台北15日電
香港今天新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例98例。（中通社）
香港今天新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例98例。（中通社）

香港今天新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）確診病例98例，其中有30例傳播源頭不明。位於大埔的一個外傭宿舍爆發群聚感染，兩天已有10人確診，其中還包括一名6個月大的嬰兒。

綜合香港01、商業電台報導，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，香港今天新增確診病例98例，其中9例為境外移入，本土89例當中，有30例源頭不明。此外，今天還新增70多例初步確診（一篩陽性）。

據報導，大埔豐年樓外傭宿舍群聚疫情大爆發，今天再添10例確診，其中4人是昨日確診外傭工作的家人，還包括一名僅6個月大的嬰兒；連同昨天2例確診，累計已有12人染疫。

張竹君指出，多數確診外傭都是住在僱主家中，只會在週末假日到宿舍逗留，個別仍求職的外傭就在宿舍居住。

她提到，由於每一名外傭背後都牽涉一個家庭，有些還涉及嬰兒及老人家，迄今仍難以掌握所有密切接觸者，所以比較緊張。

據官方通報，香港迄今累計確診已有7721例，另外還有一名疑似病例。

截至今早9時，香港已有1126名確診病人分別在醫管局23間醫院及亞博館檢疫中心留醫。今天中午再有一名病患離世，累計已有122人染疫死亡。

新冠肺炎 COVID-19

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