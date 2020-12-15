聖誕假期疫情攪局 歐洲管制再升級

隨著歐洲各國入冬後，新冠疫情感染人數再度攀升，原本盼在聖誕假期鬆綁社交禁令的願望泡湯。歐洲各國日前緊急宣布聖誕與新年期間將實施宵禁，以及聚會人數低於5人的防疫政策。義大利則祭出全歐洲最嚴格的聖誕假期旅遊禁令，禁止當地民眾在12月20日至隔年1月6日跨區行動，希臘則維持封城直到1月7日止。

法宵禁、德限聚

《金融時報》報導，首先比利時政府宣布，將社交禁令延長至聖誕節假期並允許民眾只能邀請一位成人到家中過節，法國則取消原定跨年聚會鬆綁政策並實施晚上8點至凌晨6點的宵禁。法國衛生部長韋朗表示，「每分鐘就有一位法國人因為感染新冠肺炎入院檢查。」

至於比其他歐洲國家控制疫情最有成效的德國，目前疫情也有死灰復燃的跡象。今年11月，德國封城政策要求餐廳與健身房等場所關門，唯獨其他商業活動與學校正常運作，但總理梅克爾在上週日已表示，該作法仍不足，因為感染人數又再度急速攀升。因此，德國政府已要求多數商店及學校關門，5人以上聚會仍維持禁止。

英國暫時鬆綁限制

據《英國衛報》報導，雖然英國日前宣布12月23至27日疫情禁令暫時鬆綁，讓最多3個家庭形成臨時性的過節泡泡，對此，英國國家醫療服務體系供應商組織執行長哈普森表示，「政府放寬禁令，讓民眾看似聖誕節社交接觸不會有問題，但在假期間過多的接觸，恐造成疫情蔓延。」

哈普森也認為，今年冬季期間一旦病患人數暴增，英國醫療服務相關單位擔心是否有足夠能力負擔，主要是美國在感恩節假期結束後，又出現感染人數飆高，以及倫敦等地感染人數也在增加有關。

不過，英國外相拉布在接受天空電視台訪問時對於政府的鬆綁政策則給予支持。他指出，「我認為民眾需要利用聖誕節5天的空檔多花一點時間與家人相處，我認為從心理健康層面來看，這是民眾需要的。」

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