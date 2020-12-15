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香港確診者550人19歲以下 多數不用藥也痊癒

中央社 / 香港15日電
據報導，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情在香港爆發以來，共計7623人染疫，其中550人19歲以下，這些低齡患者大都症狀輕微，通常靠自身免疫力對抗病毒，多半不用藥也可痊癒。中新社
據報導，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情在香港爆發以來，共計7623人染疫，其中550人19歲以下，這些低齡患者大都症狀輕微，通常靠自身免疫力對抗病毒，多半不用藥也可痊癒。中新社

據報導，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情在香港爆發以來，共計7623人染疫，其中550人19歲以下，這些低齡患者大都症狀輕微，通常靠自身免疫力對抗病毒，多半不用藥也可痊癒。

官方香港電台今天作了上述報導。報導引述瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華表示，這些確診者最小的只有40天，通常靠自身免疫系統對抗病毒，產生中和抗體之後會康復。

他說，病患若出現發燒、咳嗽等症狀，醫院方面會給予支援治療。

關日華表示，由於病毒會攻擊和破壞成年人身體，因此越接近成年、也就是年齡在17至19歲之間的病患，情況越令人擔心。

他並說，部分年輕康復者出院後留下其他後遺症，例如有一名兒童痊癒4週後，出現類川崎症，包括眼紅、嘴紅、皮膚出疹及高燒不退；另有少數病患出院3個月後失去味覺和嗅覺，需要院方追蹤情況。

截至昨天，本地共7623例確診，其中逾百人病亡，大都為年長者和慢性病患者。

新冠肺炎 COVID-19

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