香港確診者550人19歲以下 多數不用藥也痊癒
據報導，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情在香港爆發以來，共計7623人染疫，其中550人19歲以下，這些低齡患者大都症狀輕微，通常靠自身免疫力對抗病毒，多半不用藥也可痊癒。
官方香港電台今天作了上述報導。報導引述瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華表示，這些確診者最小的只有40天，通常靠自身免疫系統對抗病毒，產生中和抗體之後會康復。
他說，病患若出現發燒、咳嗽等症狀，醫院方面會給予支援治療。
關日華表示，由於病毒會攻擊和破壞成年人身體，因此越接近成年、也就是年齡在17至19歲之間的病患，情況越令人擔心。
他並說，部分年輕康復者出院後留下其他後遺症，例如有一名兒童痊癒4週後，出現類川崎症，包括眼紅、嘴紅、皮膚出疹及高燒不退；另有少數病患出院3個月後失去味覺和嗅覺，需要院方追蹤情況。
截至昨天，本地共7623例確診，其中逾百人病亡，大都為年長者和慢性病患者。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言