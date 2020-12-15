新冠肺炎疫情爆發已整整一年，導致全球醫療或生活型態巨變。例如，全球市場研究機構「eMarketer」調查便指出，美國的遠距醫療使用人次較去年成長一倍。近幾個月，中國、俄羅斯疫苗都曾引起轟動話題；但由輝瑞（Pfizer）藥廠生產、第一支被公認有效力的疫苗近日問世，新冠肺炎疫情會不會就此緩和？

科技防疫 首支公認有效的新冠肺炎疫苗，這兩種人卻不適合打？

一名90歲的英國婦人本月8日成為全球首位接種輝瑞新冠肺炎疫苗的民眾，是防疫重要里程碑。美聯社

新冠肺炎發展至今，多數人最關心的問題都是同一個——疫苗究竟何時才能上路？12月8日，一位90歲的英國婦人，成為全球首位接種輝瑞新冠肺炎疫苗的民眾，是防疫的重要里程碑。

此次的疫苗，是美國輝瑞藥廠與德國BioNTech共同研發，也是目前全球第一支通過後期試驗的新冠肺炎疫苗。第一個開放施打的國家英國，將對80歲以上長者、醫護工作者等高感染風險族群，施打80萬劑疫苗。

據美聯社報導，根據輝瑞提交給美國FDA的資料，疫苗共需施打兩劑，中間間隔21天；施打第二劑後，有效率可達95%，提供足夠防護力。但英國施打兩日後，已有民眾出現過敏反應。醫療監管機構英國藥物與保健產品法規管理局（MHRA）專家警告，曾對藥物或食物有嚴重過敏史者，暫勿施打。

隨著更多疫苗試驗邁入最終階段、更多國家批准使用，英國的疫苗使用經驗也能供各國參考。

科技防疫 每人平均每小時摸臉高達23次！智慧手環能杜絕衛生壞習慣？

你很常用手揉眼睛、鼻子嗎？研究指出，每個人平均每小時摸臉多達23次；其中近半數會觸摸到眼、鼻、嘴，這些小動作就讓病毒有機可乘，從粘膜進入人體，成為防疫漏洞。圖片來源：ingimage

你很常手托著臉頰發呆，或用手揉眼睛、鼻子嗎？

日常生活中，人常會無意識地出現「摸臉」動作。研究指出，每個人平均每小時摸臉多達23次；其中近半數會觸摸到眼、鼻、嘴——這些小動作就讓病毒有機可乘，從粘膜進入人體，成為防疫漏洞。

因此，英國企業「PIVOT1080」推出「Nudge」智慧手環。將智慧穿戴式裝置結合AI人工智慧，當使用者摸臉時就會及時警告。

Nudge能以AI辨識超過千種手部及手臂的動作，清楚分辨「將手放在臉旁揮手」及「用手觸碰臉」的差異。當手環感測到摸臉舉動時，Nudge會輕微震動提醒使用者，讓使用者意識到自己的動作；摸臉達5次則會亮燈，方便追蹤次數。

Nudge除了有助防疫，還能應用在控制身體的「集中重複行為（BFRB）」，像是咬指甲、拔頭髮等；讓使用者對可能產生危害的「無意識行為」變得有感，有效戒除壞習慣。

AI醫療 住院總被叫醒做檢查？讓醫護更輕鬆、病人睡過夜的AI系統來幫忙

為追蹤病況，不少病患平均4到5小時就會被喚醒，量測體溫、血壓等生命徵象。然而，頻繁測量不只加重醫護人員負擔，也會中斷患者睡眠時間，反而導致高血壓、產生更多心理壓力。

為了讓患者充分休息、減少醫護抄寫記錄的時間，美國諾斯威爾保健中心的范士丹醫學研究所（Northwell Health's Feinstein Institutes for Medical Research）分析來自多家醫院、共2,430筆患者臨床數據，開發出預測患者過夜穩定性的AI演算法。

開發團隊研究了呼吸頻率、心率、體溫等數據，能以AI模型預測病患「睡過夜」的穩定度，穩定者即可捨去重複測量生命徵象的作業，讓患者安心入睡。

此外，開發團隊也統計，護理人員耗費20至35%工作時間記錄病患資訊；因此，這項工具也幫助他們整合病患資訊、省下大量時間，讓醫病雙方都更有效地利用珍貴的醫療資源。

「全文轉載自未來城市(首支公認有效的新冠肺炎疫苗問世，這兩種人卻不適合打？｜智慧醫療懶人包#13)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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