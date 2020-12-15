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首支公認有效的新冠肺炎疫苗問世 這兩種人卻不適合打？

未來城市@天下 / 文．李鈺淇、許鈺屏
圖為美國路易斯安那州東南部退伍軍人醫療保健系統的一名工作人員，昨(14)日接種了第一批輝瑞公司的冠狀病毒疫苗情形。美聯社
圖為美國路易斯安那州東南部退伍軍人醫療保健系統的一名工作人員，昨(14)日接種了第一批輝瑞公司的冠狀病毒疫苗情形。美聯社

新冠肺炎疫情爆發已整整一年，導致全球醫療或生活型態巨變。例如，全球市場研究機構「eMarketer」調查便指出，美國的遠距醫療使用人次較去年成長一倍。近幾個月，中國、俄羅斯疫苗都曾引起轟動話題；但由輝瑞（Pfizer）藥廠生產、第一支被公認有效力的疫苗近日問世，新冠肺炎疫情會不會就此緩和？

科技防疫　首支公認有效的新冠肺炎疫苗，這兩種人卻不適合打？

一名90歲的英國婦人本月8日成為全球首位接種輝瑞新冠肺炎疫苗的民眾，是防疫重要里程碑。美聯社
一名90歲的英國婦人本月8日成為全球首位接種輝瑞新冠肺炎疫苗的民眾，是防疫重要里程碑。美聯社

新冠肺炎發展至今，多數人最關心的問題都是同一個——疫苗究竟何時才能上路？12月8日，一位90歲的英國婦人，成為全球首位接種輝瑞新冠肺炎疫苗的民眾，是防疫的重要里程碑。

此次的疫苗，是美國輝瑞藥廠與德國BioNTech共同研發，也是目前全球第一支通過後期試驗的新冠肺炎疫苗。第一個開放施打的國家英國，將對80歲以上長者、醫護工作者等高感染風險族群，施打80萬劑疫苗。

據美聯社報導，根據輝瑞提交給美國FDA的資料，疫苗共需施打兩劑，中間間隔21天；施打第二劑後，有效率可達95%，提供足夠防護力。但英國施打兩日後，已有民眾出現過敏反應。醫療監管機構英國藥物與保健產品法規管理局（MHRA）專家警告，曾對藥物或食物有嚴重過敏史者，暫勿施打。

隨著更多疫苗試驗邁入最終階段、更多國家批准使用，英國的疫苗使用經驗也能供各國參考。

科技防疫　每人平均每小時摸臉高達23次！智慧手環能杜絕衛生壞習慣？

你很常用手揉眼睛、鼻子嗎？研究指出，每個人平均每小時摸臉多達23次；其中近半數會觸摸到眼、鼻、嘴，這些小動作就讓病毒有機可乘，從粘膜進入人體，成為防疫漏洞。圖片來源：ingimage
你很常用手揉眼睛、鼻子嗎？研究指出，每個人平均每小時摸臉多達23次；其中近半數會觸摸到眼、鼻、嘴，這些小動作就讓病毒有機可乘，從粘膜進入人體，成為防疫漏洞。圖片來源：ingimage

你很常手托著臉頰發呆，或用手揉眼睛、鼻子嗎？

日常生活中，人常會無意識地出現「摸臉」動作。研究指出，每個人平均每小時摸臉多達23次；其中近半數會觸摸到眼、鼻、嘴——這些小動作就讓病毒有機可乘，從粘膜進入人體，成為防疫漏洞。

因此，英國企業「PIVOT1080」推出「Nudge」智慧手環。將智慧穿戴式裝置結合AI人工智慧，當使用者摸臉時就會及時警告。

Nudge能以AI辨識超過千種手部及手臂的動作，清楚分辨「將手放在臉旁揮手」及「用手觸碰臉」的差異。當手環感測到摸臉舉動時，Nudge會輕微震動提醒使用者，讓使用者意識到自己的動作；摸臉達5次則會亮燈，方便追蹤次數。

Nudge除了有助防疫，還能應用在控制身體的「集中重複行為（BFRB）」，像是咬指甲、拔頭髮等；讓使用者對可能產生危害的「無意識行為」變得有感，有效戒除壞習慣。

AI醫療　住院總被叫醒做檢查？讓醫護更輕鬆、病人睡過夜的AI系統來幫忙

為追蹤病況，不少病患平均4到5小時就會被喚醒，量測體溫、血壓等生命徵象。然而，頻繁測量不只加重醫護人員負擔，也會中斷患者睡眠時間，反而導致高血壓、產生更多心理壓力。

為了讓患者充分休息、減少醫護抄寫記錄的時間，美國諾斯威爾保健中心的范士丹醫學研究所（Northwell Health's Feinstein Institutes for Medical Research）分析來自多家醫院、共2,430筆患者臨床數據，開發出預測患者過夜穩定性的AI演算法。

開發團隊研究了呼吸頻率、心率、體溫等數據，能以AI模型預測病患「睡過夜」的穩定度，穩定者即可捨去重複測量生命徵象的作業，讓患者安心入睡。

此外，開發團隊也統計，護理人員耗費20至35%工作時間記錄病患資訊；因此，這項工具也幫助他們整合病患資訊、省下大量時間，讓醫病雙方都更有效地利用珍貴的醫療資源。

「全文轉載自未來城市(首支公認有效的新冠肺炎疫苗問世，這兩種人卻不適合打？｜智慧醫療懶人包#13)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網

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新冠肺炎 COVID-19 輝瑞 新冠疫苗 疫苗

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來自紐約市的長島猶太醫療中心(Long Island Jewish Medical Center)皇后區分院的重症監護室(ICU)護士琳賽(Sandra Lindsay)，14日上午9時半在該院內注射輝瑞(Pfizer)生產的新冠疫苗，成為紐約州首位接種疫苗者，也是全美首批接種疫苗的人群，註冊護士卡爾(Stephanie Cal)是該院第二位接種疫苗的護士，兩人都接種了兩劑疫苗中的第一劑，整個接種過程不到一分鐘。

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新加坡批准Biontech和輝瑞疫苗

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