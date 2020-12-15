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全美首批疫苗開打 紐約皇后區兩名護士率先接種

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全美首批疫苗開打 紐約皇后區兩名護士率先接種

世界日報 / 記者朱蕾／紐約報導
護士卡爾正在接種疫苗。記者朱蕾/攝影
護士卡爾正在接種疫苗。記者朱蕾/攝影

來自紐約市的長島猶太醫療中心(Long Island Jewish Medical Center)皇后區分院的重症監護室(ICU)護士琳賽(Sandra Lindsay)，14日上午9時半在該院內注射輝瑞(Pfizer)生產的新冠疫苗，成為紐約州首位接種疫苗者，也是全美首批接種疫苗的人群，註冊護士卡爾(Stephanie Cal)是該院第二位接種疫苗的護士，兩人都接種了兩劑疫苗中的第一劑，整個接種過程不到一分鐘。

該院當日通過視訊，直播了接種疫苗的過程；紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)通過視訊觀看了全程。

「我不覺得這跟打任何其他疫苗有何不同。」Lindsay在打完疫苗時說，「我感覺很好，我要感謝所有一線工作人員，我感到充滿希望，感到壓力的釋放。」

上午11時，在諾斯韋爾醫療中心於長島猶太醫療中心皇后區分院舉行的記者會上，該院醫生切斯特(Michelle Chester)向護士卡爾(Stephanie Cal)注射疫苗並向媒體展示全過程，卡爾表示，「很激動能夠成為全國第一批接種疫苗的人，疫苗已經有了，不要害怕接種，這是科學家們夜以繼日、辛勤研發的成果，我們為國家感到驕傲」。

諾斯韋爾醫療中心執行長杜寧(Michael Dowling)表示，疫苗分配到該醫療中心非常重要，自疫情以來，他們持續在接受和治療新冠病患，已治愈10萬餘名感染者。

影片來源：記者朱蕾

新冠肺炎 COVID-19 新冠疫苗 紐約 輝瑞

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