歐洲疫情：義大利死亡病例最多

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德國之聲中文網）本周日（12月13日）義大利超過英國，成為歐洲國家中新冠病毒感染死亡人數最多的國家。

這個南歐國家一天內登記了484例死亡，是近一個月來的最低數字，但是這個數字讓該國總死亡人數達到了64,520人，成為全歐之最。根據約翰·霍普金斯大學的數據，英國到目前為止登記的該項數字為64267人。

義大利是第一個遭受新冠病毒襲擊的歐洲國家。該國超過一半的死亡病例發生在第一次感染高峰期間。

德國周一登記的新增感染病例為16,362人。就周初而言，這個數字非常高，因為周末測試人數通常會減少。

德國衛生部長斯潘（Jens Spahn）發表系列推文，抱怨歐盟批准BioNTech-Pfizer疫苗的遲緩。英國和美國都已經啟動疫苗接種。

荷蘭政府周一計劃采取更嚴格的措施來遏制新冠病毒的傳播。該國的每日新增病例數達到10月底以來的最快增長，最近24小時新增數達到1萬人。

立陶宛也是歐洲感染率最高的國家之一，將從周三開始進入嚴格的封鎖狀態。只有提供生活必需品的商店繼續開門，學校將轉為遠程教育。居民外出的理由只有——上班、看病、購物或者參加葬禮。

張平/葉宣（法新社、美聯社等）

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