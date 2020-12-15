新加坡批准Biontech和輝瑞疫苗

（德國之聲中文網）新加坡總理李顯龍本周一（14日）發表電視講話，宣布新加坡將是全球最早得到新冠病毒疫苗的國家之一。 他說，希望到2021年第三季度，將有足夠疫苗為所有新加坡公民和長期居住在新加坡的居民進行接種。

新加坡衛生部專家團建議所有成年人都應注射疫苗。但當局表示不會強制要求，接種將是自願的。李顯龍在電視講話中鼓勵每一名國人接種疫苗。他說：“越多人接種就意味著病毒越難以傳播，作為一個社會，我們會更安全。”他還表示，他和內閣同僚也會盡早接種疫苗，以證明疫苗是安全的。

據報道，新加坡政府訂購的首批新冠疫苗預計將在本月底運達。首先獲得疫苗的將是感染風險最大的醫護人員以及年長體弱人士，接下來將逐步推廣到全國。

12月28日起放寬限制措施

李顯龍在本周一的講話中還宣布，鑑於疫情基本得到控制，新加坡將從12月28日開始進一步放松防控新冠疫情的限制措施，比如放寬購物中心、景點以及宗教場所等公共場所的容量限制，允許聚集人數上限從目前的五人增加到八人。不過，李顯龍也提醒人們繼續保持警惕。

新加坡人口為570萬，迄今累計有58000多個新冠感染病例，29人死於新冠。 疫情之初，新加坡通過接觸者追蹤等手段較好地控制住了疫情，但後來低薪外籍工人居住的宿舍爆發群聚感染 ，促使當局采取部分封鎖措施。從6月起，新加坡已經逐漸開放學校和商家。

樂然／葉宣（法新社等）

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