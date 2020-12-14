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接種新冠疫苗在即！美國高官突宣布不打了 原因尚不明

臨床數據仍受質疑，習近平的「疫苗外交」有用嗎？

香港再添82確診 中國衛健委專家批防疫不到位

中央社 / 台北14日電

香港今天再添2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）確診病例82例，其中有37例傳播源頭不明。位於黃大仙的一棟住宅大廈近日爆出社區感染引發關注，迄今已有9人確診。

陸媒廣州日報今天報導，中國衛生健康委員會高級別專家組成員曾光批評香港在「外防輸入，內防擴散」的措施，並沒有落實得很到位，導致疫情反覆，還造成深圳市的疫情防控壓力比較大。

星島日報報導，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，香港今天新增確診病例82例，其中5例為境外移入，其餘77例都是本土病例，當中就有37例源頭不明。此外，今天還新增60多例初步確診（一篩陽性）。

據報導，近日在香港引發關注的黃大仙東頭邨貴東樓社區感染，今天再添2例確診，迄今有6個單位染疫，多屬於高樓層單位，涉及9例確診。當局將要求全大廈居民以及曾到訪人士強制檢測。

針對香港爆發第四波疫情且形勢嚴峻，曾光表示，香港的疫情防控情況和中國大陸不太一樣，「外防輸入，內防擴散」的措施並沒有落實得很到位，這決定了香港的疫情會出現反覆；而由於香港與深圳之間的人員往來比較頻繁，相對應的，深圳的疫情防控壓力也會比較大。

他強調，香港特區政府雖制定了非常嚴密的疫情防控措施，香港也有非常優秀的專家隊伍，但關鍵還在於各項政策要落實到位。

據官方通報，香港迄今累計確診7624例，14日再有一名49歲的病患不治，累計已有118人染疫死亡。

新冠肺炎 COVID-19

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