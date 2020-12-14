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港專家預期新冠肺炎確診案例 短期不會大降

中央社 / 香港14日電

香港醫學專家何柏良預期，本地源頭不明的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診案例將會在高位持續一段時間，至明年前都不太可能有大幅好轉。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早在官方香港電台節目上說，過去一週，儘管武漢肺炎確診案沒有倍增，但源頭不明的確診案並未下跌，且預計將會在高位持續一段長時間，因此，整體確診案明年之前大幅下滑至個位數的機會較小。

他說，現時防疫的關鍵不在於政府應否進一步收緊相關措施，而是仍有市民繼續外出聚會，甚至有人除下口罩拍照等。

他呼籲政府加強在這方面執法。

何柏良並警告說，香港天氣明天開始轉冷，容易令人打噴嚏和咳嗽，使得病毒更容易傳播；他呼籲市民應該採取「社交戒嚴」，外出時不要除下口罩。

香港大概自上月初起爆發第四波武漢肺炎疫情，期間日均確診案曾超過百宗，上週起下降至兩位數，但源頭不明個案所占比率卻居高不下。

比如昨天新增確診案95宗，源頭不明的有41宗；前天確診案69宗，其中19宗源頭不明；上週五有86宗確診案，當中37宗源頭不明。

香港新一波疫情除了源頭不明個案增多外，另一個令專家憂慮的現象是有個別60歲以下病患染疫後死亡，不像過往般只有年長或長期病患者染疫後死亡。

據公布，昨天就有一名42歲婦女染疫後逝世，而死者也並非長期病患。在此之前，另有一名50多歲男子病逝，同樣不是長期病患。

這種情況已引起政府和醫學專家高度關注，憂慮新一波疫情的毒性更強或已轉變，以致較年輕的人也容易受到攻擊。

新冠肺炎 COVID-19

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