美國開始分派疫苗 白宮高官料先接種

(德國之聲中文網) 輝瑞與BioNTech合作的疫苗獲得了美國食品和藥物管理局的緊急授權，首批疫苗約有300萬劑，預計在周一(12月14日)分派到美國境內145個地點，優先提供給醫療工作者和養老院居民接種。同一天，美國的累計新冠死亡病例也駭人地突破了30萬例。

一名消息人士告訴路透社，美國總統特朗普、副總統彭斯以及一些美國高官將會從周一起開始接種輝瑞疫苗。該消息人士表示，白宮的關鍵官員以及政府的三大部門的特定官員在接下來10天內會陸續獲得接種此疫苗。

由於特朗普才剛感染過新冠病毒並且康復，目前尚不清楚特朗普是否會立即施打疫苗。目前也不清楚總統當選人拜登與副總統當選人哈裡斯以及其他拜登過渡政府的團隊成員是否也有被提供新冠疫苗。

此前，兩名消息人士告訴路透社，提供高層官員施打疫苗是為了避免新冠疫情在白宮內擴散。過去白宮曾經發生過一波新冠疫情，多名高官確診，連特朗普也在競選期間確診新冠肺炎，而後康復。

三天分送全美

美國的首批新冠疫苗有約30萬劑，包裹上有GPS追蹤感應器。聯邦官員表示，美國各地的145個派發中心將會在周一收到一部份疫苗，另外425個派發中心將在周二收到疫苗，最後66個派發中心則將在周三收到疫苗。官員表示，首批疫苗是根據每一州的成人人口數分派的，之後由各洲政府決定要如何分派。

例如在加州，醫護人員被列為優先接種疫苗的群體，但州政府官員優先針對儲存能力良好、服務高危族群、有能力快速施打疫苗的醫院提供疫苗。

首批疫苗由FedEx Express和UPS運送。FedEx Express將630多包低溫疫苗分派到美國各地，負責監督此運送流程的史密斯 (Richard W. Smith)說「這是歷史性的一天」。

疫苗的運送非常重視速度，尤其這批疫苗必須被存放在極低溫的環境－大約零下94度。穿著熒光黃工作服的輝瑞藥廠工作人員俐落的包裹疫苗，掃描包裹後就把包裹放進裝有干冰的冷凍箱中。接著這些冷凍箱就會被帶離輝瑞在密西根波蒂奇的中心，送到密西根的傑拉德R.福特國際機場，由貨運飛機送到美國各地。

根據美聯社公共事務研究中心 (NORC Center for Public Affairs Research)所做的民意調查，大約有一半美國民眾想要盡快接種疫苗。四分之一的美國人表示「不確定」，最後四分之一的美國人表示「沒有興趣」。有些人是概括性的反對疫苗，也有些人擔憂疫苗被草率推出，想要先觀望首批疫苗的施打效果。

張慈/鄒宗翰 (美聯社、路透社)

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