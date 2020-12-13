香港疫情再反彈 新增95起確診41例源頭不明
香港2019冠狀病毒疾病（COVID-19）第四波疫情持續肆虐，雖然前兩天新增確診有下降趨勢，今天卻再度反彈，新增95例，其中41例源頭不明；一採陽性的初步確診則有超過70例。
綜合香港電台、明報新聞網報導，香港衛生部門今天通報，截至13日凌晨，當地新增95例COVID-19確診，92例為本土感染，其中41例源頭不明；另有3例境外移入，以及70多例初步確診。
截至目前，香港累計確診7542例。
另外，一名42歲女性患者今天病故，香港累計死亡病例增至117人，另有61人病情嚴重。
香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君下午在記者會表示，新增個案中，有7例與跳舞群聚有關；葵盛西邨、麗晶花園等社區感染也持續新增確診，因此要接受第二次強制檢測。
張竹君形容，香港不明源頭病例占比仍居高不下，「今天好像是最高的一天」。
至於這是否代表政府收緊社交距離措施未見效，她則表示，措施需要時間反映效用，現在的個案都是在1、2星期前發生的事，希望未來會改善。
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