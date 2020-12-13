香港疫情再反彈 新增95起確診41例源頭不明

新冠肺炎（COVID-19）疫情仍肆虐全球，即使現在疫苗已紛紛問世，但還是有不少國家飽受疫情所苦，就連公衛大國「日本」都難逃確診病例持續增加的困境。對此，日前就有一名網友在PTT上PO文提到，他認為日本也是很愛戴口罩的國家，而且現在幾乎人人都在戴口罩，但他不明白為何日本的確診數還是一直增加，於是他就好奇詢問廣大網友「日本在新冠肺炎上到底哪裡做不好？」

2020-12-13 17:08