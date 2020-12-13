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日本新冠確診數持續飆！他好奇哪裡做不好 網曝：隔離很佛系

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到，他認為日本也是很愛戴口罩的國家，而且現在幾乎人人都在戴口罩，但他不明白為何日本的確診數還是一直增加，於是就好奇詢問網友「日本在新冠肺炎上到底哪裡做不好？」 歐新社
一名網友PO文提到，他認為日本也是很愛戴口罩的國家，而且現在幾乎人人都在戴口罩，但他不明白為何日本的確診數還是一直增加，於是就好奇詢問網友「日本在新冠肺炎上到底哪裡做不好？」 歐新社

新冠肺炎COVID-19）疫情仍肆虐全球，即使現在疫苗已紛紛問世，但還是有不少國家飽受疫情所苦，就連公衛大國「日本」都難逃確診病例持續增加的困境。對此，日前就有一名網友在PTTPO文提到，他認為日本也是很愛戴口罩的國家，而且現在幾乎人人都在戴口罩，但他不明白為何日本的確診數還是一直增加，於是他就好奇詢問廣大網友「日本在新冠肺炎上到底哪裡做不好？」

原PO在文中表示，根據自己的觀察他認為現在日本人民每個人都在戴口罩，在疫情期間絲毫不敢大意，加上人民也都很注重衛生，不過確診人數依然持續增加，這就讓他疑惑的說道「日本到底是哪個環境有問題啊？」希望有能有網友出來解答。

PO文一出後，立刻引來大批網友留言回應，紛紛猜測「是日本人沒有防範中國人，很多景點都在中國城」、「感覺是隔離政策太鬆散，應該不是口罩的問題」、「居民大多不關心公共事務，所以很多民眾都不配合」、「一開始沒防中國人、韓國人，導致全境破口」、「因為一開始想說還可以辦奧運，所以沒有實施全境封鎖，反應太慢」。

不過也有內行網友指出，「我朋友現在在日本，他說日本的隔離政策很佛系」、「居酒屋還算客氣了，風俗店也都繼續爽去啊」、「日本人到現在都還覺得只是小感冒」、「簡單的說，之前SARS沒死過人的國家都不當一回事」、「看之前郵輪事件原地解散就知道不妙了，目前這樣已經是國民有克制了」。

日本 COVID-19 新冠肺炎 PTT

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