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香港新增69例新冠確診 官方加開5間社區檢測中心

中央社 / 台北12日電
香港新增新冠肺炎確診69例。其中64例為本土個案，有19例感染源不明。當局也宣布，增設5間社區檢測中心。 香港中通社
香港新增新冠肺炎確診69例。其中64例為本土個案，有19例感染源不明。當局也宣布，增設5間社區檢測中心。 香港中通社

香港衛生防護中心公布，香港今天新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診69例。其中64例為本土個案，有19例感染源不明。當局也宣布，增設5間社區檢測中心，每天總檢測量將超過2萬次。

綜合官方香港電台、香港01報導，香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，截至12日凌晨，香港新增69例COVID-19確診，其中64例為本土個案，5例為境外移入個案。

張竹君表示，本土個案中，有19例感染源不明，4例是跳舞導致的群聚感染、2例與設於亞洲國際博覽館的方艙醫院病例有關。

另外，港府也宣布再增設5間社區檢測中心，下週起陸續提供服務，屆時全港將有19間社區檢測中心，總檢測量每天將超過2萬次。

新冠肺炎 COVID-19 香港

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