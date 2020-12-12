港府澄清：預購新冠肺炎疫苗不涉及輝瑞

香港當局昨天深夜發表新聞稿，間接澄清當局向生產商預購的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗中，不涉及美國輝瑞大藥廠（Pfizer）。

新聞稿表示，當局預購的其中一種疫苗是上海復星醫藥與德國藥廠BioNTech合作研發、採用核糖核酸為技術平台的疫苗。

新聞稿並註記，輝瑞是BioNTech在中國大陸、港澳及台灣等地以外的合作夥伴。

翻查資料，復星醫藥為上海復星醫藥（集團）股份有限公司，其子公司上海復星醫藥產業發展有限公司先前獲BioNTech許可，在中國獨家開發其專有的COVID-19疫苗。

換言之，這次港府預購BioNTech疫苗，不涉及該廠與輝瑞合作研發的產品。

香港行政長官林鄭月娥昨天稍早時說，當局預購了全球3種COVID-19疫苗，分別是中國大陸科興控股生物技術有限公司的滅活疫苗、輝瑞和BioNTech合作的疫苗、英國牛津大學和阿斯特捷利康公司（AstraZenecaPlc）研發的疫苗。

在昨晚的修訂稿中，港府重申向上述廠商各自預購750萬劑疫苗，其中已與科興和復星醫藥達成協議，前者下個月將率先提供100萬劑、後者最快明年首季交付100萬劑。

此外，港府即將與阿斯特捷利康達成協議，但對方最快也要明年第二季才能向香港提供疫苗。