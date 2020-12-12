為疫苗打強心針 香港衛生官員願帶頭接種
香港當局預約採購的首批2019冠狀病毒疾病疫苗下月將抵港，主管醫療事務的官員陳肇始表態願首先接種，以增強市民對疫苗的信心。
食物及衞生局局長陳肇始上午在官方香港電台節目上說，首批2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗下月到港，若可讓市民有信心，她可以帶頭打針，但不必列作優先接種人群。
在訪問中，她重申是在確保疫苗安全、品質有保證以及有成效後才會採購，並指當局已進行相關立法，以解決疫苗在香港註冊及合法使用的問題。
本地頭條日報今天也發表評論指出，疫苗抵港後，政府高層官員應該「身先士卒」，帶頭接種大陸國產疫苗，以加強公眾對疫苗的信心。
行政長官林鄭月娥昨天公布，當局預約採購了全球3種2019冠狀病毒疾病疫苗，分別是中國大陸科興控股生物技術有限公司的滅活疫苗、美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech合作的疫苗、阿斯特捷利康公司（AstraZeneca Plc）和英國牛津大學研發的疫苗。
港府向上述生產商各自預購了750萬劑疫苗，其中科興將於下月率先供應100萬劑、輝瑞於明年首季提供100萬劑、阿斯特要到明年下半年才能供應，劑量不詳。
林鄭月娥說，購買不同生產商的疫苗，是為了分散風險，因為這些疫苗的生產技術不同，遇上一家有問題，還有其他可用。
疫苗抵港後，港府將優先為醫護人員、年長者、慢性病患者以及照顧者接種，共計約300萬人。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言