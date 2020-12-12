為疫苗打強心針 香港衛生官員願帶頭接種

香港當局預約採購的首批2019冠狀病毒疾病疫苗下月將抵港，主管醫療事務的官員陳肇始表態願首先接種，以增強市民對疫苗的信心。

食物及衞生局局長陳肇始上午在官方香港電台節目上說，首批2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗下月到港，若可讓市民有信心，她可以帶頭打針，但不必列作優先接種人群。

在訪問中，她重申是在確保疫苗安全、品質有保證以及有成效後才會採購，並指當局已進行相關立法，以解決疫苗在香港註冊及合法使用的問題。

本地頭條日報今天也發表評論指出，疫苗抵港後，政府高層官員應該「身先士卒」，帶頭接種大陸國產疫苗，以加強公眾對疫苗的信心。

行政長官林鄭月娥昨天公布，當局預約採購了全球3種2019冠狀病毒疾病疫苗，分別是中國大陸科興控股生物技術有限公司的滅活疫苗、美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech合作的疫苗、阿斯特捷利康公司（AstraZeneca Plc）和英國牛津大學研發的疫苗。

港府向上述生產商各自預購了750萬劑疫苗，其中科興將於下月率先供應100萬劑、輝瑞於明年首季提供100萬劑、阿斯特要到明年下半年才能供應，劑量不詳。

林鄭月娥說，購買不同生產商的疫苗，是為了分散風險，因為這些疫苗的生產技術不同，遇上一家有問題，還有其他可用。

疫苗抵港後，港府將優先為醫護人員、年長者、慢性病患者以及照顧者接種，共計約300萬人。