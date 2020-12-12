快訊

新冠境外移入今再增8例 指揮中心下午2時緊急記者會

日職／陳偉殷傳加盟阪神隊 美媒也跟進

中國新增13例確診 都是境外移入

中央社 / 台北12日電
中國官方今天通報，新增13例2019冠狀病毒疾病確診，都屬境外移入病例。圖為北京街頭民眾配戴口罩情形。美聯社
中國官方今天通報，新增13例2019冠狀病毒疾病確診，都屬境外移入病例。圖為北京街頭民眾配戴口罩情形。美聯社

中國內蒙、四川等地最近連續傳出本土個案後，官方今天通報，新增13例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，但都屬境外移入病例。

據中國國家衛生健康委員會官網，11日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診13例，均為境外移入病例（上海5例，江蘇2例，廣東2例，天津1例，浙江1例，福建1例，雲南1例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

當日新增治癒出院12例，解除醫學觀察的密切接觸者619人，重症病例與前一日持平。

境外移入現有確診250例（其中重症4例），現有疑似病例3例。累計確診4002例，累計治癒出院3752例，無死亡病例。

截至11日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診293例（其中重症5例），累計治癒出院8萬1774例，累計死亡4634例，累計報告確診8萬6701例，現有疑似病例3例。累計追蹤到密切接觸者88萬6495人，尚在醫學觀察的密切接觸者6904人。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者17例（境外移入15例）；當日轉為確診2例（均為境外移入）；當日解除醫學觀察19例（均為境外移入）；尚在醫學觀察無症狀感染者196例（境外移入185例）。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

違反秋冬專案可入境 莊人祥：恐開罰

中國新增15例確診 本土4例都在四川

中國新增15例確診 本土3例在內蒙古

大陸昨新增確診15例 本土3例都在內蒙古

相關新聞

全球染疫人數突破7000萬！兩周暴增1000萬新冠病例

根據約翰霍普金斯大學數據，全球新冠肺炎染疫人數11日突破7000萬人，距離突破6000萬人染疫僅隔兩周。

中國新增13例確診 都是境外移入

中國內蒙、四川等地最近連續傳出本土個案後，官方今天通報，新增13例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，但都屬境...

圖表看疫情／全球染疫人數突破7000萬！兩周暴增1000萬新冠病例

根據約翰霍普金斯大學數據，全球新冠肺炎染疫人數11日突破7000萬人，距離突破6000萬人染疫僅隔兩周。 該數據反映出令人震驚的疫情再起趨勢以及美國、歐洲和其他地區染疫速度的加劇。

疫情惡化 巴西聖保羅縮短調整商家營業時間

巴西2019冠狀病毒疾病疫情惡化，聖保羅州政府今天宣布縮短酒吧的營業時間，另調整商店和商場的運作時間，以遏制疫情在全州蔓...

新冠肺炎12月12日全球最新情報

2019冠狀病毒疾病（COVID-19， 新冠肺炎）蔓延，疫苗消息備受關注，法國藥廠賽諾菲與英國葛蘭素史克藥廠共同研發的疫...

紐約市拚防疫 餐廳內用解禁僅2個多月再喊卡

隨著2019冠狀病毒疾病疫情回溫，紐約州長古莫今天宣布，紐約市14日起禁止恢復僅2個多月的餐廳內用，只能外帶、外送或戶外...

圖表看疫情／美疫情持續惡化 單日病歿人數再寫新高

美國疫情持續惡化，10日新增3350人病歿，超過9日的3124人，再寫單日新高；耶誕與新年假期即將到來前，單日新增病歿人數恐超越九一一恐攻和珍珠港事件...

美下周一接種新冠疫苗 醫護人員、長者優先施打

美國食品藥物管理局（FDA）的外部疫苗顧問小組10日建議FDA，批准輝瑞-BioNTech共同研發新冠病毒疫苗的緊急使用...

澳業者研發新冠疫苗 遭遇挫敗

全球新冠疫苗的研發進展遭遇雙重打擊：賽諾菲（Sanofi）與葛蘭素史克（GSK）聯手開發的新冠疫苗，最快也要到明年底才會...

美新冠單日新增病歿數 恐超911和珍珠港

耶誕與新年假期即將到來前，美國疫情持續惡化，十日新增三千三百五十人病歿，超過九日的三千一百廿四人，再寫單日新高；聯邦疾病...

美將批准輝瑞疫苗緊急授權 最快14日首批民眾施打

在聯邦食品藥物管理局（ＦＤＡ）外部專家小組以壓倒性票數贊成批准輝瑞疫苗緊急授權使用後，美國衛生部長阿查爾表示，將於幾天內...

雞尾酒疫苗？ 英俄專家合作將混合兩國疫苗研究效果

英國廣播公司報導，英國和俄羅斯專家攜手合作，將研究牛津－阿斯特捷利康合作研發的疫苗，和俄國自力研發的新冠疫苗「加馬列亞」...

熱門新聞

中天新聞轉戰網路 NCC粉絲團暗指「未來有法可管」

獨／顧立雄、王美花昨仰德大道交通事故 他們為何去那？

尷尬！全台過半系統台寧願52頻位空著 也不放華視資訊台

中天關台抗告最快今裁定 最後結果的兩套劇本怎麼走

中天新聞台不予換照即將關台 法院裁定理由出爐！

盼警察年金比照國軍 陳瑩拋警察年金再改革

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。