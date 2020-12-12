中國新增13例確診 都是境外移入

中國內蒙、四川等地最近連續傳出本土個案後，官方今天通報，新增13例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，但都屬境外移入病例。

據中國國家衛生健康委員會官網，11日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診13例，均為境外移入病例（上海5例，江蘇2例，廣東2例，天津1例，浙江1例，福建1例，雲南1例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

當日新增治癒出院12例，解除醫學觀察的密切接觸者619人，重症病例與前一日持平。

境外移入現有確診250例（其中重症4例），現有疑似病例3例。累計確診4002例，累計治癒出院3752例，無死亡病例。

截至11日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診293例（其中重症5例），累計治癒出院8萬1774例，累計死亡4634例，累計報告確診8萬6701例，現有疑似病例3例。累計追蹤到密切接觸者88萬6495人，尚在醫學觀察的密切接觸者6904人。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者17例（境外移入15例）；當日轉為確診2例（均為境外移入）；當日解除醫學觀察19例（均為境外移入）；尚在醫學觀察無症狀感染者196例（境外移入185例）。