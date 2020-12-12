聽新聞
test
0:00 / 0:00

澳業者研發新冠疫苗 遭遇挫敗

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電

全球新冠疫苗的研發進展遭遇雙重打擊：賽諾菲（Sanofi）與葛蘭素史克（GSK）聯手開發的新冠疫苗，最快也要到明年底才會上市；此外澳洲政府捨棄一款國產新冠疫苗，因為該疫苗會造成HIV病毒「偽陽性」反應。這些發展凸顯快速研發疫苗任務的艱鉅程度。

金融時報報導，法英兩大藥廠賽諾菲與葛蘭素史克11日表示，雙方攜手研發的新冠疫苗，未能在50歲以上老年人身上產生強烈的免疫反應，原因可能是抗原濃度不足，因此疫苗最快2021年第4季才會推出。

這兩大藥廠明年2月將展開新的二期試驗。葛蘭素史克原本預估，明年上半年就能向主管機關申請核准，而英國已先下訂6,000萬劑這款疫苗。

澳洲政府同日表示，將捨棄由昆士蘭大學和CSL藥廠合作研發的國產新冠疫苗，因為多位未感染會引發愛滋病HIV病毒的受試者，出現HIV病毒的偽陽性反應。

CSL藥廠指出，這款疫苗不會進入第二和第三階段的臨床試驗，因為擔心它會擾亂HIV病毒的檢驗程序，並損害大眾信心。昆士蘭大學和CSL藥廠說，這款疫苗能造成強烈的免疫反應，也相當安全，但若要上市須更改HIV病毒的檢驗流程。

澳洲總理莫里森強調，不會延緩澳洲疫苗接種計畫的時程，反而能更快開始製造其他同業的疫苗。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

中國大陸推進「疫苗外交」 旨在「一舉多得」

輝瑞BNT疫苗敗部復活？傳改透過港商買 衛福部否認

老年人保護力差 賽諾菲COVID疫苗時程展延

港府：首批新冠疫苗下個月抵港

相關新聞

美新冠單日新增病歿數 恐超911和珍珠港

耶誕與新年假期即將到來前，美國疫情持續惡化，十日新增三千三百五十人病歿，超過九日的三千一百廿四人，再寫單日新高；聯邦疾病...

美將批准輝瑞疫苗緊急授權 最快14日首批民眾施打

在聯邦食品藥物管理局（ＦＤＡ）外部專家小組以壓倒性票數贊成批准輝瑞疫苗緊急授權使用後，美國衛生部長阿查爾表示，將於幾天內...

輝瑞疫苗獲美國FDA高票通過！反對者解釋不挺理由

美國FDA的專家小組10日以17票贊成、4票反對與1票棄權的結果，建議批准輝瑞疫苗對16歲（含）以上人群的緊急使用授權，...

美下周一接種新冠疫苗 醫護人員、長者優先施打

美國食品藥物管理局（FDA）的外部疫苗顧問小組10日建議FDA，批准輝瑞-BioNTech共同研發新冠病毒疫苗的緊急使用...

澳業者研發新冠疫苗 遭遇挫敗

全球新冠疫苗的研發進展遭遇雙重打擊：賽諾菲（Sanofi）與葛蘭素史克（GSK）聯手開發的新冠疫苗，最快也要到明年底才會...

雞尾酒疫苗？ 英俄專家合作將混合兩國疫苗研究效果

英國廣播公司報導，英國和俄羅斯專家攜手合作，將研究牛津－阿斯特捷利康合作研發的疫苗，和俄國自力研發的新冠疫苗「加馬列亞」...

圖表看疫情／南韓單日確診連日飆近700 新加坡將開放台免隔離

新加坡擴大開放邊境之際宣布，18日起解除對來自台灣旅客入境限制。旅客行前需先申請「航空通行證」...

新冠肺炎全球逾6950萬例確診 158萬多人病亡

法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間11日11時（台灣11日晚間7時），全球至少158萬2721人死於2019冠...

中國大陸推進「疫苗外交」 旨在「一舉多得」

對於中國來說，這一疫苗戰略可謂一舉多得：可以轉移各國對中國在疫情初期應對不力的批評和憤怒，可以提高本國生物技術企業的國際知名度，同時還可以擴大中國在亞洲及其他地區的影響力...

保護還是監控？新冠肺炎疫情爆發一年後 武漢人民吐露心聲

本月初，武漢當地商場的多家奢侈品店外出現大排長龍的景象。除了現場每個人都戴著口罩之外，武漢當地的生活步調似乎已逐漸恢復正常...

香港今確診86人 林鄭要求民眾盡量待在家

香港今日新增86例新冠肺炎確診，其中有高達81例是本土案例，另外有60多例初步確診個案。而為應對疫情，港府今日稱首批的疫...

老年人保護力差 賽諾菲COVID疫苗時程展延

法國藥廠賽諾菲今天表示，與英國葛蘭素史克藥廠共同研發的新型冠狀病毒疫苗中期臨床試驗結果顯示，老年人的免疫反應不夠充足，到...

熱門新聞

獨／顧立雄、王美花昨仰德大道交通事故 他們為何去那？

堅不標有萊無萊 孫大千：蘇貞昌保護「萊豬業績」？

中天新聞轉戰網路 NCC粉絲團暗指「未來有法可管」

中天關台抗告最快今裁定 最後結果的兩套劇本怎麼走

中天關台這一夜 半夜九千多人守小螢幕

盼警察年金比照國軍 陳瑩拋警察年金再改革

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。