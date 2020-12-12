澳業者研發新冠疫苗 遭遇挫敗

全球新冠疫苗的研發進展遭遇雙重打擊：賽諾菲（Sanofi）與葛蘭素史克（GSK）聯手開發的新冠疫苗，最快也要到明年底才會上市；此外澳洲政府捨棄一款國產新冠疫苗，因為該疫苗會造成HIV病毒「偽陽性」反應。這些發展凸顯快速研發疫苗任務的艱鉅程度。

金融時報報導，法英兩大藥廠賽諾菲與葛蘭素史克11日表示，雙方攜手研發的新冠疫苗，未能在50歲以上老年人身上產生強烈的免疫反應，原因可能是抗原濃度不足，因此疫苗最快2021年第4季才會推出。

這兩大藥廠明年2月將展開新的二期試驗。葛蘭素史克原本預估，明年上半年就能向主管機關申請核准，而英國已先下訂6,000萬劑這款疫苗。

澳洲政府同日表示，將捨棄由昆士蘭大學和CSL藥廠合作研發的國產新冠疫苗，因為多位未感染會引發愛滋病HIV病毒的受試者，出現HIV病毒的偽陽性反應。

CSL藥廠指出，這款疫苗不會進入第二和第三階段的臨床試驗，因為擔心它會擾亂HIV病毒的檢驗程序，並損害大眾信心。昆士蘭大學和CSL藥廠說，這款疫苗能造成強烈的免疫反應，也相當安全，但若要上市須更改HIV病毒的檢驗流程。

澳洲總理莫里森強調，不會延緩澳洲疫苗接種計畫的時程，反而能更快開始製造其他同業的疫苗。