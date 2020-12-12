美下周一接種新冠疫苗 醫護人員、長者優先施打

美國食品藥物管理局（FDA）的外部疫苗顧問小組10日建議FDA，批准輝瑞-BioNTech共同研發新冠病毒疫苗的緊急使用授權，讓美國朝為人民大規模施打新冠疫苗又向前跨進一步。FDA也已通知美國疾病防治中心（CDC）執行新冠疫苗的配送計畫，預估最快下周一（14日）可啟動接種作業。

FDA的諮詢顧問小組由獨立科學家、傳染病學專科醫生和統計學家組成，這群專家以17票贊成對四票反對、一票棄權，為准許幫16歲和16歲以上民眾施打輝瑞疫苗背書，原因是好處大過風險。雖然FDA不必遵循諮詢顧問小組的建議，但通常都會。這是輝瑞疫苗的另一個重要里程碑，激勵輝瑞股價11日早盤大漲2.4%。

FDA於11日表示，正朝迅速批准輝瑞疫苗的緊急使用授權邁進，該機構也已知會CDC與新冠疫苗計畫人員，能夠執行及時配送新冠疫苗的作業。

美國衛生部長阿查爾表示，FDA近期就會批准這款疫苗，最快14日就會開始為應優先接種的醫護人員和療養院老者施打疫苗。

沃爾瑪表示，正準備為全美超過5,000家藥局增設冷凍庫，以存放疫苗。

在美國正式核准輝瑞疫苗上市後，可望在感染病例和死亡人數激增之際，開始控制住疫情傳播；美國10日有逾3,000人因新冠肺炎病故，創下紀錄，甚至比911恐怖攻擊的罹難者還多。

美國總統拜登的防疫顧問10日呼籲民眾「別開耶誕派對」，提醒民眾新冠疫苗要好幾個月才能在全美普及接種。

美國最初到貨的640萬劑疫苗將在獲緊急授權後的24小時內離開倉庫。

約半數會被分送至全美各地，另一半保留到約三周後為已接種者施打第二劑。