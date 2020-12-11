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中國大陸推進「疫苗外交」 旨在「一舉多得」

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對於中國來說，這一疫苗戰略可謂一舉多得：可以轉移各國對中國在疫情初期應對不力的批評和憤怒，可以提高本國生物技術企業的國際知名度，同時還可以擴大中國在亞洲及其他地區的影響力。圖／德國之聲中文網
對於中國來說，這一疫苗戰略可謂一舉多得：可以轉移各國對中國在疫情初期應對不力的批評和憤怒，可以提高本國生物技術企業的國際知名度，同時還可以擴大中國在亞洲及其他地區的影響力。圖／德國之聲中文網

對於中國來說，這一疫苗戰略可謂一舉多得：可以轉移各國對中國在疫情初期應對不力的批評和憤怒，可以提高本國生物技術企業的國際知名度，同時還可以擴大中國在亞洲及其他地區的影響力。美國國際關係協會的全球衛生問題高級研究院黃嚴忠對法新社表示：「毫無疑問，中國正在推行疫苗外交，以恢復其一度受損的國際形象。」、「疫苗已經成為中國擴展全球影響力和解決地緣政治衝突的工具。」

新冠疫情開始在全球範圍內蔓延後，中國發起口罩外交，向各國出口了數以千萬計的口罩和防護服，並派出醫療隊幫助疫情嚴重的歐洲和非洲國家。現在，隨著一些西方大型制藥公司先後推出各自的疫苗產品，北京也在第一時間同很多國家簽署了提供疫苗的協定，其中包括一些同北京存在爭議的國家。例如，中國先後同馬來西亞和菲律賓簽署了提供中國產疫苗的協定，長期以來，上述兩國因中國在南中國海的擴張行為都對北京頗有微詞。

今年八月，中國總理李克強曾承諾向湄公河沿岸國家優先提供疫苗，因中國在上游大建水利工程，使湄公河沿岸國家的干旱缺水問題日益嚴重。新加坡尤索夫伊薩研究所的一份報告稱，「中國的疫苗外交絕不是沒有先決條件的。北京可能會通過捐贈疫苗推進其地區進程，特別是在南中國海等敏感議題上。」

黃嚴忠表示，習近平有關將中國疫苗作為「公共財產」的承諾，有助於北京成為全球公共衛生領域的領袖，而川普政府「美國第一」的策略也間接地對北京的努力起到了推動作用，比如華盛頓並未參與一項全球公平分配疫苗的倡議。由於該倡議只能覆蓋全球中低收入人口的20%，疫苗企業仍會擁有極大的商機。中國正在擴大疫苗生產能力，計劃明年生產十億劑疫苗。另外，由於中國已經基本控制住了疫情，疫苗的出口能力將大幅增加。香港經紀公司Essence Securities預計，中國只需佔領中低收入國家15%的市場，即可實現29億美元的疫苗營業額。

中國有四款疫苗進入了最後的臨床試驗階段，並正在巴西、阿聯酋和土耳其等國開展大規模臨床試驗。但同西方各主要制藥公司的疫苗不同，外界很少獲悉有關中國疫苗安全性和功效的數據。有鑑於此，對中國疫苗的訂購熱情並不盡如人意，倫敦咨詢公司Airfinity提供的數據顯示，截至今年11月中旬，阿斯利康（AstraZeneca）預購量為24億劑，輝瑞公司（Pfizer）的訂購量大約為10億劑，而中國新冠疫苗的龍頭企業科興（Sinovac）和國藥集團（Sinopharm）的總預定量尚不足5億劑，其中大部分來自參與臨床試驗的國家。

鑑於過去幾年當中，中國曾多次爆發涉及疫苗質量問題的醜聞，中國新冠疫苗在國際間是否會被廣泛接受一直是個有爭議的話題。不過，韓國首爾疫苗研究所所長傑羅米．金（Jerome Kim）對德國之聲表示，民眾沒有理由對中國的疫苗監督機構以及中國出產的疫苗缺乏信任，「我們知道，無論是 Sinovac，還是Sinopharm，上述兩家中國藥企研發的疫苗都獲得了世界衛生組織前期預審機制的批准。這也就是說上述疫苗是有資格通過聯合國機構向全球派發使用的。」

然而，皮尤中心此前發布的一項國際民調則顯示，疫情發生後，很多民眾對中國的好感度和信任度明顯下降。澳洲洛伊國際政策研究所的中國問題專家卡薩姆（Natasha Kassam ）表示：「在對中國充滿不信任感的國家中，民眾對中國疫苗也將同樣缺乏信任。」

達揚/葉宣（法新社等）

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新冠肺炎 COVID-19 新冠疫苗

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