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香港增86例確診 22日起入境須到指定酒店隔離

中央社 / 香港11日電

香港當局今天宣布，新增86例COVID-19確診病例，其中81例為本土個案。另外，當局為加強防疫，規定自22日起，中國以外地區的入境者須至官方指定酒店接受14天隔離。

綜合香港01、明報報導，香港衛生防護中心公布，香港今天新增86例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），境外輸入個案5例，本土個案81例。本土個案中，有37例感染源不明。

公務員事務局局長聶德權也透過記者會公布，本月22日起，中國以外地區入境者必須到官方指定的36間酒店接受隔離檢疫，這些酒店共可提供1萬2000個房間。

此外，旅客抵達機場後要接受唾液樣本測試，再由專車接載到指定酒店，期間不能離開，不能有訪客。

在此之前，海外入境者可以自選酒店進行隔離，期間又可以接受探訪，這被視為防疫漏洞，甚至是觸發最新一波疫情的原因。

當局估計，21日以後每天回港人士有1000人，包括大批海外留學生回港過耶誕及新年。

新冠肺炎 COVID-19 酒店 香港

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