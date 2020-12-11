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中國再打防疫外交牌 外界仍質疑疫苗安全性

中央社 / 台北11日電

為扭轉因疫情而惡化的國際形象，防疫外交成為中國官方主旋律。中國國務委員兼外長王毅今天再次強調，中國與各國分享抗疫經驗與物資，負起大國擔當。但外界始終對中國疫苗安全性存疑。

王毅11日出席「2020年國際形勢與中國外交研討會」的開幕式並發表主旨演講。根據中國外交部官網發布的通稿，他在演說中再次定調中國防疫外交的主旋律。

王毅聲稱，中國外交積極投身國內和全球抗疫，而且是最早向世界報告疫情、第一時間發布病毒基因序列等關鍵資訊，同時向世界衛生組織（WHO）和聯合國全球人道主義應對計畫（global humanitarian responseplan）提供資金援助。

在演說中，王毅也不忘「盤點」中國對世界捐獻的防疫物資數量。

他宣稱，中國至今已向世界各國提供了超過2000億枚口罩、20億件防護服與8億份檢測試劑盒；向全球150多個國家和9個國際組織提供抗疫援助，為有需要的34個國家派出36支醫療專家組。

除了防疫物資之外，疫苗作為現階段防疫外交的主角，王毅也強調，會積極推進藥物、疫苗研發合作和國際聯防聯控。

疫苗成為中國防疫外交的重要一環，可追溯至今年5月，中國國家主席習近平在世界衛生大會（WHA）宣布，國產疫苗將作為全球的公共財產。其後，中國在各大國際場合都作出承諾，將會優先提供疫苗給需要的國家。目前，已陸續有國家向中國採購疫苗進行試驗。

雖然中國強力宣傳疫苗，但中國內外的媒體均有對中製疫苗存有疑慮。

紐約時報中文網7日報導指出，疫苗行業受中國政府扶持並保護，但由於缺乏透明度，加上可疑的商業行為，動搖了中國民眾對國產疫苗的信心。文中並指，中國藥廠有行賄及疫苗出問題的不良紀錄，而賄賂是中國疫苗產業的致命弱點。

紐時中文網在早前的報導提到，處在臨床試驗第3期的中國疫苗，仍有安全性疑慮。此外，官方是否有合規追蹤並觀察接種情況的程序也不清楚。

中國「財經國家周刊」近期報導則提到，中國到目前為止均未公開第3期疫苗試驗臨床階段性數據，相較於國外疫苗爭相披露臨床數據而言，中國國內疫苗研發機構顯得低調。

新冠肺炎 COVID-19 王毅 紐約時報

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