保護還是監控？新冠肺炎疫情爆發一年後 武漢人民吐露心聲

本月初，武漢當地商場的多家奢侈品店外出現大排長龍的景象。除了現場每個人都戴著口罩之外，武漢當地的生活步調似乎已逐漸恢復正常。一年前的此刻，武漢剛出現全球頭幾個新冠病例，而與當時的情況相比，武漢現在的情況顯得非常不同。

雖然全球仍有許多國家無法有效的抑制最新一波的新冠疫情，但是武漢居民似乎不太擔心當地是否會爆發新一波新冠疫情。今年29歲的英語老師羅賓告訴德國之聲：「我沒有那麼擔心中國會出現大規模的疫情。經過今年初那波疫情後，我覺得武漢居民都已清楚相關的自我防護措施，所以能避免疫情再次大規模擴散。」

羅賓表示，自從武漢4月逐步解除封城後，所有公共場所仍要求居民戴口罩，而一旦有人在這些場所忘記戴口罩，身旁的人還會隨時提醒。他說：「這也就是為什麼我們不可能會有不戴口罩的日子。我現在連出門運動都會隨身備著口罩，因為不知跑到哪會需要用到它。」

新冠疫情的初始中心

自從2019年12月武漢出現新冠疫情後，新冠病毒在全球已感染超過6800萬人，並導致接近150萬人喪命。武漢是在2019年12月31日向世界衛生組織通報首批新冠案例，而這個病毒很快的在數周內感染了武漢當地將近5萬人。

部分武漢居民指控當地政府在疫情爆發初期打壓「吹哨者」，並未能在病毒開始傳播的前面幾周即時告知當地居民新冠病毒會出現人傳人的情況。他們認定這是導致數萬名武漢居民在幾周內快速被病毒傳染的主要原因。

30歲的家庭主婦李小姐在接受德國之聲訪問時表示：「疫情爆發初期，武漢當地醫院禁止醫護人員對外傳播任何與疫情相關的消息，而武漢政府後來為了湖北兩會期間的穩定平和，欺瞞拖延，讓民眾毫無警惕之心，臨近春節，各種團拜，年飯，聚會熱鬧非凡，包括著名的百步亭萬人聚餐，倒給病毒傳播創造了良機。」

到了1月底，武漢政府決定實施全面封城。不僅大眾運輸工具全面停駛，政府也規定市民待在家中。在封城實施數周後，武漢市內的確診數字逐漸下降。而今年4月初，武漢政府決定實施逐步解封，當地的商家也在那之後逐漸的恢復營運。

新冠疫情後的生活

雖然確診數不斷下降，但是今年初的大規模疫情爆發以及長達數月的全面封城，讓武漢當地居民對於新冠病毒仍抱持一定程度的警戒心。從事運輸業的林先生告訴德國之聲：「自從6月，武漢的日常生活已恢復正常。我們會去看電影丶看演出，甚至是到中國境內其他城市旅遊。即便如此，武漢市的每個人都仍戴著口罩，包包內也會帶著小瓶的酒精。」

林先生表示，當他上個月去上海與長沙旅遊時，他驚覺這些地方並不像武漢一樣滿街都是戴口罩的人。他說：「由此可見，武漢人應該還是有不小的心理壓力的。」

中國與外國的防疫之別

在武漢當地生活逐漸恢復正常之際，全球許多城市剛剛施行新一波的封城計畫。美國在過去一周已有15,000人因感染新冠病毒而喪命。歐洲多個國家則是在聖誕節假期前，宣布嚴格的社交禁令。

當他們看著其他國家遲遲無法抑制新冠疫情時，不少武漢人對此都感到不可置信。羅賓告訴德國之聲：「我只能用『奇葩』來形容美國的抗疫策略。他們在疫情爆發初期，遲遲無法搞定該如何執行封城，接著馬上又爆發全國性的反黑人歧視運動，全國數萬人民天天上街怒吼。幾個月後，馬上又進入總統大選的競選階段。所以我感覺他們的疫情一直無法真正得到控制。」

不過，也有部分武漢人對於疫情肆虐全球的情況感到抱歉。林先生向德國之聲表示：「看著其他國家的疫情持續失控，其實我不太知道該以什麼樣的心情面對。我覺得很難過，也很抱歉，畢竟疫情是從武漢開始的。」

林先生指出，從各國不同的抗疫策略中，可以看出各國間「民性」的差異。他認為，中國的抗疫模式顯現出中國文化的「教化」成果，因為中國人就是「聽話與服管」。另一方面，他認為想要那些追求「自由」與「權利」的國家像中國人一樣聽話是不可能的。

保護人民還是監控人民？

雖然能明顯看出中國抗疫模式的成效，但仍有部分武漢居民不斷在思考中國的抗疫模式是否真的符合經濟效益。林先生告訴德國之聲：「自從年初武漢爆發疫情後，我已接受過5次的新冠病毒檢測。另外，我也要不斷擔心是否會被政府透過各種二維碼追蹤與監控。自從疫情爆發後，我感覺自己的權利又被剝削了一遍。這讓我特別厭惡。」

過去幾周，中國多個地方陸續出現小規模的疫情，而部分武漢居民也因此開始提高警覺，怕武漢又會爆發一波新冠疫情。在中國政府宣布於部分進口冷凍食品上測出新冠病毒後，羅賓說他的朋友已決定今年冬天不買任何冷凍食品。

羅賓說：「我們最近在辦公室也戴上口罩了，之前夏天秋天天氣比較好的時候，在辦公室已經不戴口罩了。此外，大家又在囤口罩與酒精。很多人趁之前的『雙十一』採購了不少。我家人也催著我囤一些能保存的食物乾糧。我們仍會擔心武漢再爆發一波新的疫情。」

當全球都將有效抑制新冠疫情的希望寄托在疫苗之時，武漢居民卻不認為將所有希望寄托在疫苗上是明智的事。李小姐告訴德國之聲：「我在聽到疫苗投產的消息後，感覺松了一口氣。但是面對這個病毒，我卻不敢太樂觀。我認為最終只有科學才能真正戰勝這場疫情。」

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