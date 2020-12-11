快訊

高雄柴山登山客誤中流彈？附近正好有軍方在打靶

川普祭品：摩洛哥建交以色列 犧牲西撒哈拉獨立國

成都爆發本土疫情 當地醫院慶祝成為檢測點挨批

中央社 / 台北11日電

四川成都近期爆發多起本土武漢肺炎病例，官方著手進行相關防控。不過當地一家醫院卻掛出紅布條，「慶祝」成為核酸檢測定點，此舉引起譁然，被批「在傷口上灑鹽」，目前布條已撤下。

綜合香港01、陸媒新浪網、上觀新聞報導，成都市武侯區第三人民醫院掛出「熱烈祝賀我院成為新冠核酸檢測定點醫院」的紅布條，照片被民眾放上網後引發熱議。由於近日成都接連傳出本土2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，醫院此舉招來不少批評。

報導指出，不少網友批評醫院竟把民眾的痛苦當作值得慶祝的事情、忘了自己的任務與公共性，「是在傷口上灑鹽」。

報導引述該一名院方相關人員的說法表示，掛上布條的初衷是為了告知當地民眾，可以到醫院進行檢測。

院方相關人員受訪時也澄清，布條不是近期掛上，而是醫院在10月取得檢測機構認證後所掛上去的，因為「當時很多醫院並不能做核酸檢測，如果民眾有需要，必須去大醫院。（第三人民醫院）取得資格後，附近的民眾就不用再去跑大醫院做檢測了。」

不過這名相關人員也坦言用詞確有不當，因此9日時已將布條撤除。

報導指出，成都市官方在10月24日時宣布新增9家武漢肺炎病毒核酸檢測機構，武侯區第三人民醫院就是其中之一。

報導中也引述一些網友的說法認為，醫院的初衷是好的，但應該用合理的方式告知，這樣對於疫情防控才有幫助。

根據四川省官方通報，成都的本土疫情始於本月7日，當地一名69歲婦人確診後，至今已經超過10例本土確診病例。四川省委書記彭清華9日時在省委應對肺炎疫情工作領導小組上指示，成都進入戰時狀態，把這次疫情影響控制在最小範圍。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

進入戰時狀態 成都一醫院賀成核酸檢測定點醫院被批

四川染疫女被肉搜：我也是受害者

成都確診女去過多家酒吧 員工、顧客隔離檢測

「蹦迪怎變蕩婦」確診新冠被罵上熱搜…成都妹子說話了

相關新聞

澳洲放棄研發本土新冠疫苗 追加採購他國3,100萬劑

澳洲今天宣布放棄研發本土新冠疫苗，並已追加訂購3,100萬劑其他外國廠商的疫苗，強調因此全國接種疫苗計畫不會受到影響，仍...

大陸昨增15例新冠確診 本土6例 多地進入戰時狀態

大陸昨日新增15例新冠肺炎確診，其中境外輸入9例，本土病例有6例，分別來自四川4例，黑龍江2例。因應本土病例，大陸多個城...

圖表看疫情／全球近24小時新增69萬人確診 我國今增1名境外移入

美國單日超過3000人染疫不治，創下4月以來單日新高紀錄，住院人數也持續創新高。其中人口約3300萬的加州單日新增逾3萬例確診，高居全美各州之冠，本週重啟封鎖措施。

新冠病毒如何由水貂向人傳播 大陸研究團隊公布成果

大陸《國家科學評論》近日於線上刊登一份研究報告，闡釋水貂新冠病毒傳播給人類背後的機理。研究發現，分離自人的新冠病毒株鼻腔...

大陸新冠疫苗開打 珠海已為千餘人緊急接種

大陸部分地區已經開始施打新冠疫苗。珠海特區報報導，根據珠海市疾病預防控制中心的消息，截至本月8日，珠海已爲新冠肺炎隔離場...

輝瑞疫苗獲美FDA專家小組背書 可能周六上市 下周施打

美國食品藥物管理局（FDA）的外部疫苗諮詢顧問小組周四（10日）投票後建議，FDA核准輝瑞-BioNTech疫苗緊急使用...

進入戰時狀態 成都一醫院賀成核酸檢測定點醫院被批

四川成都近日爆發本土疫情，當地政府宣布進入戰時狀態，然而成都市一間醫院卻在外懸掛「熱烈祝賀我院成為新冠核酸檢測定點醫院」...

黑龍江出現本土疫情 東寧、綏芬河按戰時狀態部署

黑龍江今日出現本土疫情確診，分別來自東寧市與綏芬河市，各新增一例確診。據報導稱，兩地按戰時狀態進行防控部署。

求神保佑也要防疫 日本神社推「不接觸參拜」

朝日新聞中文網報導，日本新冠肺炎疫情持續延燒，但長野縣上田市真田神社參拜人潮仍絡繹不絕。神社為了防疫想出「不接觸參拜」措...

黑龍江出現本土病例 綏芬河市封城管控

黑龍江今日出現本土疫情確診，鄰近俄羅斯的東寧市今日新增一例確診後，綏芬河市也新增了一例確診。據當地民眾指稱，綏芬河目前進...

香港今增112例確診 本土病例破百

香港今日新增112例新冠肺炎確診，高達102例屬於本土病例，其中有34例源頭不明，初步確診也有50例。港府表示，需要港民...

日本35個都道府縣因新冠疫情 要求居民避免外出

共同社12月10日報導，在日本新冠疫情第三波蔓延的形勢下，對於和其他地區的往來以及非緊急的外出，至少有35個都道府縣要求...

熱門新聞

堅不標有萊無萊 孫大千：蘇貞昌保護「萊豬業績」？

陳致中罷免案 中選會：二階段連署書刪除1.3萬份

NCC關中天！前副主委劉宗德：為曾擔任委員鞠躬致歉

中天關台這一夜 半夜九千多人守小螢幕

中天關台抗告最快今裁定 最後結果的兩套劇本怎麼走

獨／關中天倒數 江啟臣、韓國瑜拍影片聲援新聞自由

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。