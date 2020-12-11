成都爆發本土疫情 當地醫院慶祝成為檢測點挨批

四川成都近期爆發多起本土武漢肺炎病例，官方著手進行相關防控。不過當地一家醫院卻掛出紅布條，「慶祝」成為核酸檢測定點，此舉引起譁然，被批「在傷口上灑鹽」，目前布條已撤下。

綜合香港01、陸媒新浪網、上觀新聞報導，成都市武侯區第三人民醫院掛出「熱烈祝賀我院成為新冠核酸檢測定點醫院」的紅布條，照片被民眾放上網後引發熱議。由於近日成都接連傳出本土2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，醫院此舉招來不少批評。

報導指出，不少網友批評醫院竟把民眾的痛苦當作值得慶祝的事情、忘了自己的任務與公共性，「是在傷口上灑鹽」。

報導引述該一名院方相關人員的說法表示，掛上布條的初衷是為了告知當地民眾，可以到醫院進行檢測。

院方相關人員受訪時也澄清，布條不是近期掛上，而是醫院在10月取得檢測機構認證後所掛上去的，因為「當時很多醫院並不能做核酸檢測，如果民眾有需要，必須去大醫院。（第三人民醫院）取得資格後，附近的民眾就不用再去跑大醫院做檢測了。」

不過這名相關人員也坦言用詞確有不當，因此9日時已將布條撤除。

報導指出，成都市官方在10月24日時宣布新增9家武漢肺炎病毒核酸檢測機構，武侯區第三人民醫院就是其中之一。

報導中也引述一些網友的說法認為，醫院的初衷是好的，但應該用合理的方式告知，這樣對於疫情防控才有幫助。

根據四川省官方通報，成都的本土疫情始於本月7日，當地一名69歲婦人確診後，至今已經超過10例本土確診病例。四川省委書記彭清華9日時在省委應對肺炎疫情工作領導小組上指示，成都進入戰時狀態，把這次疫情影響控制在最小範圍。