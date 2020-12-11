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澳洲放棄研發本土新冠疫苗 追加採購他國3,100萬劑
澳洲今天宣布放棄研發本土新冠疫苗，並已追加訂購3,100萬劑其他外國廠商的疫苗，強調因此全國接種疫苗計畫不會受到影響，仍會在預定的明年3月推動。
澳洲的昆士蘭大學與製藥公司CSL原本合作開發新冠疫苗，但發現幾位參加試驗的人出現HIV「偽陽性」反應，雖然事後追蹤這些人確定沒有感染HIV，依舊擔心公眾將因此產生信心問題，所以決定放棄。受到HIV感染若不加以治療，將會導致愛滋病（AIDS）。
澳洲因為疫情相對管控較佳，且季節與北半球相反，坎培拉現在不急著核准已試驗有效的他國疫苗，全國接種疫苗計劃也準備明年3月才開展。加購的3,100萬劑是向阿斯特捷利康（AstraZeneca）與Novavax預訂。澳洲目前已訂購了價值33億澳幣（25億美元）的疫苗。
總理莫里森說，CSL不自己研發疫苗後，拿到授權很快就可以改為生產其他藥廠研發的新冠疫苗。
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