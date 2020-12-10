香港連3天新增確診逾百例 34例源頭不明

香港今天新增112例2019冠狀病毒（COVID-19）確診病例，102例為本土感染，其中34例源頭不明，另有10例境外移入。爆發社區感染的大型住宅區麗晶花園，今天再新增一例一採陽性初步確診。

據港媒統計，香港已經連續3天新增確診超過百例。迄今，香港累計確診已有7292例。

綜合香港電台、明報新聞網報導，今天新增的確診個案來自多起群聚感染鏈；而亞洲國際博覽館社區檢疫設施也新增3例確診，部分患者為員工家屬，相關群聚感染累計已達16例。

由於麗晶花園住戶持續感染，港府決定部分居民需要搬遷及接受隔離檢疫。據報導，相關居民下午已陸續撤離往隔離中心。專家擔心當年淘大花園傳播SARS的事件在這裡重演。

對於社區感染情況嚴峻，香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君下午在記者會上說，倘若同一大樓有4個不相識的單位住戶出現確診個案，當局可能會發出強制檢測令。