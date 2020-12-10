快訊

臉書、IG掛了！訊息送不出去 受災戶哀號：我要瘋了

香港連3天新增確診逾百例 34例源頭不明

中央社 / 台北10日電

香港今天新增112例2019冠狀病毒（COVID-19）確診病例，102例為本土感染，其中34例源頭不明，另有10例境外移入。爆發社區感染的大型住宅區麗晶花園，今天再新增一例一採陽性初步確診。

據港媒統計，香港已經連續3天新增確診超過百例。迄今，香港累計確診已有7292例。

綜合香港電台、明報新聞網報導，今天新增的確診個案來自多起群聚感染鏈；而亞洲國際博覽館社區檢疫設施也新增3例確診，部分患者為員工家屬，相關群聚感染累計已達16例。

由於麗晶花園住戶持續感染，港府決定部分居民需要搬遷及接受隔離檢疫。據報導，相關居民下午已陸續撤離往隔離中心。專家擔心當年淘大花園傳播SARS的事件在這裡重演。

對於社區感染情況嚴峻，香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君下午在記者會上說，倘若同一大樓有4個不相識的單位住戶出現確診個案，當局可能會發出強制檢測令。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

香港Youtube年度排行 周庭奪新晉頻道首位

香港返台居家檢疫竟開車吃飯 3人送集中檢疫所還不服

嗆美！中國全國人大常委會：將實施對等制裁

世界人權日／ 林榮基桑普呼籲續撐香港

相關新聞

日本35個都道府縣因新冠疫情 要求居民避免外出

共同社12月10日報導，在日本新冠疫情第三波蔓延的形勢下，對於和其他地區的往來以及非緊急的外出，至少有35個都道府縣要求...

韓新冠無症狀患者繼續增加 防疫和醫療體系瀕臨極限

韓國國際廣播電台10日報導，以10日0時為準，韓國新增682例新冠病毒確診病例。其中，本地感染病例為646例，從分佈地區...

香港今增112例確診 本土病例破百

香港今日新增112例新冠肺炎確診，高達102例屬於本土病例，其中有34例源頭不明，初步確診也有50例。港府表示，需要港民...

香港疫情惡化 部分港人赴中國避疫入境量大增

在香港新冠肺炎疫情近日惡化下，港媒及中媒報導，有不少香港民眾選擇前往目前疫情相對穩定的中國「避疫」。12月以來，自深圳入...

美國防部將強制軍人接種新冠疫苗 第一批提供五角大廈高層

美國國防部官員9日表示，國防部將初步配送新冠疫苗至國內外16處軍事單位和醫療機構，將讓醫護人員、緊急救護人員和退伍軍人養老院...

疫苗當前...有錢沒錢差很大！富國全民可打5次 窮國9成人沒得打

最新報告顯示，富有國家買到的新冠病毒疫苗劑量，足以在明年讓其全國人口接種三次；其中，加拿大買下的疫苗足供其全國人口接種五...

再創單日新高！日本東京新冠肺炎單日新確診首破600例

日本NHK報導，當地時間10日下午3時初步數據顯示，東京新增602例新冠肺炎確診。這是疫情爆發以來東京首度單日確診破60...

港增104確診！逾20屋邨爆疫 累計113死

香港9日新增新冠肺炎確診再度破百，有104人確診，99例為本土疫情，35例源頭不明。而9日亦有一名確診不久的85歲女患者...

港專家：鼻涕紙巾恐播毒 丟垃圾應戴口罩

爆發新型冠狀病毒的葵盛西邨再多4人確診，累計22宗，涉及13個單位。住戶指有居民通常將垃圾放在門外，港大專家何栢良說，如...

調查：印度近半醫護人員 無適當手部衛生習慣

全印度醫學院（AIIMS）8月進行為期1個月的調查發現，印度有47%的醫護人員沒有適當的手部衛生習慣，這在武漢肺炎疫情期...

墨西哥決定向大陸購買3,500萬劑新冠疫苗

墨西哥決定向大陸購買3,500萬劑的新冠疫苗。路透報導，墨西哥外交大臣埃塞拉德9日表示，該國衛生部已簽署一項協議，同意購...

全球拚抗疫 加拿大、美國、以色列公布疫苗接種計畫

加拿大今天批准美國輝瑞藥廠與合作夥伴德國生技公司BioNTech的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，成為最新...

熱門新聞

涉外人士曝蔡英文曾和裴洛西通電 孫大千：噁心的巴結

兩人出現副作用！英國警告：嚴重過敏不應接種輝瑞疫苗

指揮中心改口！ 浙江台商「同檢疫旅館」非同樓層有確診者

英2人接種輝瑞疫苗過敏 政府警告有嚴重過敏史別打

廢止萊豬行政命令 民團調查：民進黨立委僅一人反對

NCC關中天！前副主委劉宗德：為曾擔任委員鞠躬致歉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。