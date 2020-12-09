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香港新增104例確診 1人病故累計113死

中央社 / 台北9日電
香港今天新增104例2019冠狀病毒疾病確診。圖／路透社
香港今天新增104例2019冠狀病毒疾病確診。圖／路透社

香港今天新增104例2019冠狀病毒疾病確診，99例屬本地感染，包括35例源頭不明，64例則與先前個案相關；剩餘5例為境外移入。一名剛確診的85歲老婦人下午病逝後，累計已有113人染疫死亡。

據香港電台、明報新聞網報導，香港衛生部門下午作上述公布。截至今天凌晨，香港累計確診7180例。

香港醫院管理局總行政經理何婉霞在記者會上表示，今天病逝的老婦人為慢性病患者，是先前爆發疫情的安養機構院友，被送到亞洲國際博覽館檢疫中心接受檢疫，確診後中午轉送瑪麗醫院隔離病房接受治療，但情況惡化，至下午3時26分不治。

由於疫情持續攀升，港府已宣布，自10日凌晨零時起，所有餐廳須在晚間6時後全面禁止內用，直至翌日清晨4時59分；宴會活動人數上限減至20人，每桌最多2人；酒吧及酒館也要關閉。

與此同時，還有多種場所要停止營業，包括遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、派對房間、美容院、夜店或夜總會、卡拉OK、按摩院等，相關措施為期14天。

此外，當局同時維持公共場所必須戴口罩以及2人限聚令，違規者的罰款將從11日起增加到港幣5000元（約新台幣1.8萬元）。

新冠肺炎 COVID-19 香港

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