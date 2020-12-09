印尼數據擺烏龍 中企否認疫苗有效率達97%

外電報導，印尼國營藥廠聲稱，中國科興生技製造的新冠肺炎疫苗防護效力高達97%。但科興8日坦承，97%的數字應是「血清抗體陽轉率」，至於這款疫苗的有效率目前尚未確定。

綜合中國媒體報導，總部位在北京的科興生技（Sinovac Biotech）8日以發言人名義表示，這款疫苗在印尼進行的最後階段試驗中，接種者有97%「產生了抗體」，但「有效率」目前尚未確定。

科興指出，97%的數字只是「血清抗體陽轉率」，這與疫苗的「有效率」並不相同。因為，高陽轉率並不一定代表疫苗就可有效保護接種者，免受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情之害。

科興提到，公司及合作夥伴仍在分析在巴西進行、且規模更大的第3期試驗數據，預料將在巴西獲得疫苗的「有效率」數據。而除了受測者外，這一數據還有約60個確診病例的反應作為基礎。

根據中國媒體先前報導，科興曾表示，自家製造的疫苗在第1、2期試驗中，有97%出現抗體反應。而巴西布坦坦研究所（Instituto Butantan）也針對這款疫苗進行第3期試驗。科興有望在12月15日前公布試驗結果。

路透社8日報導，印尼國營生物藥劑公司Bio Farma發言人伊萬（Iwan Setiawan）當天聲稱，公司的臨床試驗團隊發現，在1個月內的期中數據顯示，科興這款疫苗的效力高達97%。

Bio Farma並未提供這款疫苗在試驗期間，有多少受測者是新冠病毒感染者的數據。據報導，這款疫苗在印尼有1600名受測者。但伊萬說，公司將待完整結果出爐，並等待印尼官方明年1月底核發緊急使用授權後，即將展開大規模接種。