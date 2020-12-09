中國新增15例確診 本土4例都在四川

中國官方今天公布，新增15例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中4例本土個案都來自四川省，其他11例為境外移入。

由於近日四川成都接連爆發本土案例，而且傳播途徑為酒吧、夜店等娛樂場所，因起官方高度重視。根據陸媒川觀新聞報導，四川省委書記彭清華在省委應對肺炎疫情工作領導小組上指示，成都要「迅速進入戰時狀態」，把這次疫情影響控制在最小範圍。

據中國國家衛生健康委員會官網，8日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例15例，其中境外移入11例（上海6例，廣東2例，江蘇1例，廣西1例，四川1例），本土4例（均在四川）；無新增死亡病例；新增疑似病例2例，均為境外移入（均在上海）。

當日新增治癒出院11例，解除醫學觀察的密切接觸者163人，重症病例較前一日減少1例。

境外移入現有確診242例（其中重症3例），現有疑似病例3例。累計確診3969例，累計治癒出院3727例，無死亡病例。

截至8日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診284例（其中重症5例），累計治癒出院8萬1743例，累計死亡4634例，累計報告確診8萬6661例，現有疑似病例3例。累計追蹤到密切接觸者88萬4789人，尚在醫學觀察的密切接觸者6421人。