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紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點

中央社 / 北京8日電

紐時報導，中國與歐美展開新冠肺炎疫苗研發競速，但一些中國藥廠卻有行賄及疫苗出問題的不良紀錄。專家直指，中國藥廠許多問題出在商業行為，賄賂是中國疫苗產業的致命弱點。

紐約時報中文網7日報導，點名自行研發2019冠狀病毒疾病肺炎疫苗、並獲得阿斯特捷利康（AstraZeneca）授權在中國生產COVID-19疫苗的深圳康泰生物，其負責人杜偉民曾涉及行賄卻至今無事，旗下疫苗更曾於2013年造成17名嬰兒在注射後死亡，事後卻控告報導媒體。

根據報導，對於康泰這一合作夥伴，阿斯特捷利康發表聲明說，公司在與任何單位達成協議前，都進行了「妥當和徹底的盡職調查」。且公司已與「出色的知名機構」合作，在疫情期間不盈利下，幫助確保（COVID-19）疫苗廣泛而公平的全球可及性。

但紐時這篇以「中國『疫苗之王』：成功與財富幕布下的醜聞與爭議」為題的報導形容，中國政府扶持並保護了這個「飽受腐敗和爭議困擾的行業」。由於缺乏透明度，加上可疑的商業行為，動搖了中國民眾對國產疫苗的信心。許多富裕的家長避之不及，更願意為孩子注射西方的疫苗。

美國疾控中心中國辦事處負責人葉雷（Ray Yip）表示，他對中國大多數疫苗企業的生產和技術標準沒有意見。但它們許多問題出在商業行為上，「都想把產品賣給地方政府，所以必須給回扣，必須行賄。這是中國疫苗生意的致命弱點。」

報導指出，中國疫苗行業的許多問題，都是與政府的共生關係所導致。中國的疫苗由地方政府的傳染病控制中心管理。這些控制中心要從某些疫苗的利潤分一杯羹，為腐敗創造了誘因。自2018到2020年，中國共有59起涉及疫苗企業的腐敗訴訟。其中54起是賄賂地方官員。

據報導，杜偉民曾涉嫌將一個裝有人民幣30萬元現金的紙袋，交給一名中央級的藥品監管官員。2016年，這名官員被判刑，但杜偉民至今安然無恙。

回溯到2013年，中國17名嬰兒在注射了康泰的B型肝炎疫苗後死亡。但監管機構排除了康泰的不當行為，且這款疫苗仍在安全使用。然而，中國政府沒有提供有關死亡事故的調查，或康泰安全措施的實質性細節。事後，部分家長多方展開究責，卻遭到官方的騷擾。

美國智庫外交關係協會（Council on ForeignRelations）負責全球衛生事務的高級研究員黃嚴忠表示，上述醜聞引發了人們對康泰的合理擔憂，「風險非常高」。想像一下，如果中國再有類似醜聞被報導，不僅會損害對疫苗生產者的信心，也會損害阿斯特捷利康及其疫苗的聲譽。

這篇報導敘述了杜偉民靠疫苗發跡的過程，其中提到，前中國調查記者杜濤欣曾深入採訪康泰旗下企業2010年生產的狂犬病疫苗沒有療效的事件，但2014年，杜濤欣卻遭杜偉民控告妨害名譽，最後敗訴，報社撤回報導。此外，21世紀經濟報導針對2013年疫苗致死案的7篇報導，經杜偉民控告後也撤稿。

面對上述質疑及查證，康泰一直沒有給予回應。但康泰首席科學家鄭海發先前接受央視採訪時曾表示，公司正力爭儘快在（COVID-19）疫苗研發上實現突破，以完成中國國家主席習近平交付的任務。

新冠肺炎 COVID-19

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