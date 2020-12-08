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香港再添確診100例 10日祭出更嚴防疫措施

中央社 / 香港8日電
香港第四波疫情今天再添新冠肺炎確診病例100例。圖／歐新社
香港第四波疫情今天再添新冠肺炎確診病例100例。圖／歐新社

香港第四波疫情今天再添2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）確診病例100例。官方宣布10日起實施更嚴格防疫措施，包括餐廳晚上禁內用，關閉酒吧、健身中心、美容院等場所。

綜合港媒報導，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，香港今天新增確診100例，其中境外移入5例，本土95例當中，有27例傳播源頭不明，而且遍布全港。

香港食物及衛生局局長陳肇始下午召開記者會宣布，政府將收緊社交距離措施，包括餐飲處所須在晚上6時後全面禁止堂食，直至翌日清晨4時59分；宴會活動人數上限減至20人，每桌最多2人；酒吧及酒館也要關閉。

她說，相關措施全部自週四（10日）凌晨零時起生效，為期14天。

與此同時，還有多種場所要停止營業，包括遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、派對房間、美容院、夜店或夜總會、卡拉OK、按摩院等。

當局同時維持公共場所必須戴口罩以及2人限聚令，違規者的罰款將從11日起增加到港幣5000元。

由於港府早前已讓大部分公務員留家工作，政府部門只提供緊急服務。

香港年初爆發疫情後，港府也曾推行過上述嚴格措施，但10月逐步放寬後，再爆發第四波疫情。

衛生署署長陳漢儀、醫院管理局行政總裁高拔陞在記者會上說，新一波疫情爆發至今，一個令人擔心的情況是，危殆和嚴重病患都有年輕化趨勢。比如，目前30名危殆病患中，有7人是60歲之下。

到目前為止，香港已有1100多名確診者接受治療。

除了應對本地病患外，港府也要處理即將回港過耶誕的大批香港海外留學生；當局已指定一些酒店讓他們接受隔離檢疫，期間將由專車接到酒店，親友不能探訪。

據官方發布，香港迄今累計確診病例已有7076例。

新冠肺炎 COVID-19 香港

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