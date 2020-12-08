中國大陸逾百萬人施打實驗疫苗 製造商海外糾紛多

中央社 / 台北8日電
中國傳出多省搶先訂購實驗疫苗的消息，有些地方甚至已開始為醫護人員和高危族群施打，但據德國之聲，這些實驗疫苗的製造商在多個國家曾發生醫療糾紛，涉及數萬人，至今都未解決。 路透社
中國傳出多省搶先訂購實驗疫苗的消息，有些地方甚至已開始為醫護人員和高危族群施打，但據德國之聲，這些實驗疫苗的製造商在多個國家曾發生醫療糾紛，涉及數萬人，至今都未解決。 路透社

中國傳出多省搶先訂購實驗疫苗的消息，有些地方甚至已開始為醫護人員和高危族群施打，但據德國之聲，這些實驗疫苗的製造商在多個國家曾發生醫療糾紛，涉及數萬人，至今都未解決。

德國之聲中文網7日報導，中國各省都在訂購實驗性的國產2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，但衛生官員尚未說明疫苗效果，也未提出這些疫苗將如何提供給全國14億人口。

中國國內目前只有中國國藥集團11月時表示已為所開發疫苗申請最終銷售許可，其他疫苗都仍只是批准作為高風險患者緊急使用。

雖然疫苗尚未獲得批准，但中國大陸已有逾百萬名醫護人員以及被認為具高度感染風險的人群接種剛獲緊急使用許可的實驗性疫苗，而開發商尚未揭露疫苗成效與可能的副作用。

江蘇省政府本月2日發出購買北京科興生物製品疫苗的採購通知，四川省官員也宣布開始購買疫苗。據四川和安徽的公告，該疫苗分兩劑注射，要價人民幣400元（約新台幣1700元）。

官媒新華網披露，中國國務院副總理孫春蘭2日參訪中國國藥集團及北京科興生物製品，也參觀了中國藥品監督管理局旗下一間實驗室。她說，「我們一定要準備好大規模生產」，並指本月擬呼籲為更多工作人員和其他高危族群施打疫苗。不過，官方目前尚未說明計畫接種疫苗的人數。

衛生專家說，中國有能力在年底以前生產6.1億支疫苗，明年則可擴產至10億支。

但衛生專家質疑，既然中國的疫情目前已在掌控中，為何還要如此大規模使用實驗階段的疫苗。

據報導，中國國藥集團在全球10個國家有醫療官司，包括阿拉伯聯合大公國、埃及、約旦、秘魯、阿根廷，所涉自願者多達6萬人。國藥集團在中國建造的兩間設施每年可生產2億支疫苗。

北京科興生物製品則在巴西、土耳其和印尼面臨訴訟。報導引述知名醫療期刊「刺胳針」（The Lancet）的論文指出，北京科興生物的數據顯示，相較於染疫後的康復者，施打疫苗的受試者體內抗體較低。

新冠肺炎 COVID-19

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