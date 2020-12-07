德國疫情：感染仍居高位 防疫還需收緊

（德國之聲中文網）面對迅速增長的感染率，德國政界要求加強新冠防疫措施的聲音越來越多。聯邦經濟部長阿爾特邁爾（Altmaier ）說："可以說而且也必須要說的是，我們目前的措施不足以應對第二波新冠感染浪潮"。他說，在未來幾天和幾周內，我們必須進一步加強磋商。

聯邦總理辦公室主任布勞恩(Helge Braun)在《圖片報》的一個視頻報道中表示，"至少在感染嚴重的地區，我們將不得不采取更嚴格的限制措施。" 全德國的每個地區、每個州和縣都必須全力以赴，盡快將一周內每10萬居民的新感染人數控制在政府所要求的50人界限之下。

布勞恩說，如果各聯邦州願意聯合起來共同應對重災區的疫情，聯邦政府將立即給予配合。一旦這些地區一周內每10萬居民的感染人數超過200人，各聯邦州可以采取更嚴格的措施，如夜間宵禁。

按照計劃，德國16個聯邦州的州長將在1月初再次與聯邦總理默克爾會晤，共同就防疫戰略進行磋商。但巴伐利亞州州長馬庫斯·索德周日（12月6日）表示，"可能 "在聖誕節前就需要額外召開一次會議。自11月初全德國進入半封鎖狀態以來，巴伐利亞州率先實行了更加嚴格的限制條例。

除夕夜慶祝活動是否要取消？

聯邦政府原本已暫時放鬆了聖誕節乃至除夕期間的防疫管制措施，僅規定家庭聚會--無論來自多少個家庭--總共不得超過 10 人，其中兒童還不包括在內。但柏林另行規定，要求節日期間家庭聚會不得超過5人。

現在巴伐利亞州宣布，將於12月27日重新恢復更嚴格的限制措施。周二（12月8日），該州議會將對此進行投票表決。幾天前德國電視一台主持的一項民意調查結果顯示，與聖誕節相比，大多數居民對除夕夜放鬆限制措施更持懷疑態度。

繼巴伐利亞州之後，德國其他州目前也在考慮是否至少在除夕夜恢復先前的嚴格規定。薩爾州州長托比亞斯·漢斯（Tobias Hans）上周六（12月5日）接受《奧格斯堡日報 》的採訪時已經警告說："不應該冒任何風險，即使在除夕夜也不應該"。薩克森州州長米夏埃爾·克雷池莫（Michael Kretschmer）在德國第二電視台強調指出，在疫情重災區必須恢復嚴格的限制措施。

聯邦總理府辦公室負責人布勞恩表示，除夕放鬆限制主要是為了照顧那些必須在聖誕節上班的人，不應成為其他人打破規矩的理由。布勞恩建議將聖誕節探親訪友活動限制在12月27日或28日。

德國城鎮聯合會現在也公開對節日松綁表示質疑。該聯合會總干事蘭茨貝格（Gerd Landsberg ）向《萊茵郵報》表示："我們將在全德國展開討論，在聖誕節和元旦期間放鬆限制措施是否正確。"他說，"放鬆限制將不可避免地導致增加接觸和更多的出行走訪活動，從而帶來新的感染人數增加的風險。"

聯邦衛生部長施潘（Jens Spahn）在接受RTL電視台採訪時談到了眾多的新冠死亡案例。就在上周三（12月3日），德國單日感染死亡案例達到487例，創下最高紀錄。 施潘說："正值我們在談論如何歡度聖誕節的時候，" "這些人則再也不能夠過聖誕節了。"

重症監護病房爆滿

經過五周的部分封鎖後，德國的新冠感染率仍然居高不下。周一（12月7日），羅伯特·科赫研究所（Robert Koch Institute）報告單日新增感染案例12332例，比一周前增加了1000例。單日死亡案例也在增加，周一公布的數字為147例。由於周末並非所有衛生部門都會上報統計數據，因此每周一報告的新感染和死亡人數始終較低。

在重症監護室接受治療的新冠病毒患者人數也不斷創新高，上周五全德國首次超過4000人。而在第一波感染浪潮中，全德最高記錄是2933人。

李京慧/石濤 (德新社、美聯社、德國重症監護和急診醫學跨學科協會)

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