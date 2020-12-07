港新冠肺炎新增78人確診 傳播鏈日趨廣泛

香港今天新增78人確診新冠肺炎，累計有6975人感染；據公布，近日確診及危殆年齡有下降趨，病毒傳播廣泛。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上公布，今天新增的病例中，71宗為本地傳播，其中29宗源頭不明。

張竹君說，雖然今天的確診個案輕微下降，但這並不代表第四波疫情已經趨緩，尤其源頭不明個案數量仍然居高不下。

第四波新冠肺炎上月初爆發以來，傳播鏈日趨廣泛，位於九龍西、政府出租的廉價住房葵盛西邨最近兩天爆發群聚感染，該地一棟大樓昨天有5戶人家合共12人確診，今天又再有一人確診。

最近幾天，香港幾乎每天都有超過百宗確診病例，且傳播鏈和群組廣泛，有跳舞場所、建築工地、老人院及最新的葵盛西邨。

另外，醫院管理局醫生在記者會上說，自上月1日起，在危殆和嚴重的病人中，有個別病人的年齡在50歲之下，反映出新一波疫情所帶來的危害不限於老人。

相關醫生指出，在新一波疫情中，危重病人的病毒量較高，抗體反應較慢。

截至今天，本地有1122名確診者住院，其中36人危殆，40人嚴重。

為了遏制新一波疫情，港府已加強防疫措施，包括食店每桌不能有超過兩人同坐、食店經營時間至晚上10時、公共場所不能有超過兩人聚集。

此外，當局已關閉大部分娛樂場所，包括卡拉OK和派對場所等。

在檢疫方面，港府除了強制高危群組接受檢測外，也增設檢測中心，鼓勵市民前往接受病毒檢測。