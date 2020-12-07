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上海宣布8日起全市低風險 冬春疫情防控仍嚴峻

中央社 / 上海7日電

上海市政府今天舉行疫情防控新聞發布會，宣布8日起全市都是低風險地區，但冬春季疫情防控形勢依然複雜嚴峻。此外，目前上海有125家核酸檢測機構，每日可檢測64.1萬份。

上海下午舉行新冠肺炎COVID-19，新冠肺炎）疫情防控新聞發布會，上海衛生健康委主任鄔驚雷說，截至12月7日，浦東新區祝橋鎮的社區連續14天內無新增本地確診病例，自12月8日零時起，由中風險地區調整為低風險地區。上海全市8日零時起全部都是疫情低風險地區。

浦東醫院院長余波表示，11月20日，浦東醫院外科病區一名員工、也是浦東機場工作人員的家屬被診斷為新冠肺炎確診病例，醫院立即實施閉環管理。12月5日零時起，浦東醫院正式結束閉環管理，符合出院條件的患者共671人，隨即展開全院消毒。

上海在11月份陸續出現7例與浦東機場相關的病例，這些病例居住的地區當時被宣告為中風險地區。

鄔驚雷表示，冬春季疫情防控形勢依然複雜嚴峻，上海將繼續堅持「外防輸入、內防反彈」總體防控策略，緊盯「入城口、落腳點、流動中、就業崗、學校門、監測哨」等關鍵點做好疫情防控。同時落實「強化監測預警、免疫重點人群、推進多病共防、規範疫情處置、落實醫療救治、廣泛宣傳動員」要求，加強落實冬春季重點傳染病防控工作。

在冷鏈產品方面，上海已累計完成14.7萬餘件冷鏈食品及相關環境樣本採集和檢測工作，均為新冠病毒核酸陰性。

許多民眾從上海赴外地須持核酸檢測陰性證明，鄔驚雷表示，上海目前已有125個核酸檢測機構，最大日檢測能力為單管單人次64.1萬份。

新冠肺炎 COVID-19

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