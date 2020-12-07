成都爆本土疫情 多地封閉管理溯源難

中國四川省成都市郫都區今天通報新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例1例，是當地一名69歲婦人。官方已兵分21路追溯傳播源頭，並封閉管理關聯的社區、醫院與市場。

成都市郫都區官方微博通報，7日新增1例確診病例，患者是69歲無業的盧姓女子，居住於郫筒街道太平村11組。6日因咳嗽、咳痰等症狀，曾前往郫都區人民醫院就診。

據通報，省、市、區立即啟動緊急應變預案，由21支隊伍進行流行病學調查、核酸檢測、環境消毒和現場管控等措施。目前，已追蹤到的密切接觸者均已落實集中隔離觀察和核酸檢測。

綜合四川日報等陸媒報導，盧姓婦人的房屋除了她和丈夫居住，還出租給一個3口家庭。這家的夫妻做水果生意，平時要到成都市沙西農副產品批發市場進貨。

據報導，官方已封閉管理盧女居住的社區、郫都區人民醫院以及沙西農副產品批發市場，並公告要求近期去過這些地區的市民主動接受核酸檢測。

郫都區周圍有富士康等多座大工廠，而且還有成都電子大學、西華大學、西南交通大學等多所大學。據報導，盧女發病已有半個月，官方追溯密切接觸人群恐將十分困難。