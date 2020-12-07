快訊

陽明山擎天崗6頭水牛集體暴斃？ 陽管處證實回應了

央行打炒房主因曝光 銀行不動產貸款占比逼近歷史高點

成都爆本土疫情 多地封閉管理溯源難

中央社 / 台北7日電

中國四川省成都市郫都區今天通報新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）確診病例1例，是當地一名69歲婦人。官方已兵分21路追溯傳播源頭，並封閉管理關聯的社區、醫院與市場。

成都市郫都區官方微博通報，7日新增1例確診病例，患者是69歲無業的盧姓女子，居住於郫筒街道太平村11組。6日因咳嗽、咳痰等症狀，曾前往郫都區人民醫院就診。

據通報，省、市、區立即啟動緊急應變預案，由21支隊伍進行流行病學調查、核酸檢測、環境消毒和現場管控等措施。目前，已追蹤到的密切接觸者均已落實集中隔離觀察和核酸檢測。

綜合四川日報等陸媒報導，盧姓婦人的房屋除了她和丈夫居住，還出租給一個3口家庭。這家的夫妻做水果生意，平時要到成都市沙西農副產品批發市場進貨。

據報導，官方已封閉管理盧女居住的社區、郫都區人民醫院以及沙西農副產品批發市場，並公告要求近期去過這些地區的市民主動接受核酸檢測。

郫都區周圍有富士康等多座大工廠，而且還有成都電子大學、西華大學、西南交通大學等多所大學。據報導，盧女發病已有半個月，官方追溯密切接觸人群恐將十分困難。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

冠狀病毒疫情肆虐 法國小鎮樹上掛口罩祈願安康

學習歷程尺規是秘密？這個網站曝審查標準

大學退場的絕路與放寬管制的生機

多所大學這學期減為16周 醫科生喊壓力大

相關新聞

川普律師朱利安尼染疫 推文報平安：迅速康復中

美國總統川普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）今天確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），他透過社...

上海市衛健委：醫用物資等儲備 滿足一個月滿負荷需求

上海市衛健委主任鄔驚雷7日表示，按照大陸國家衛健委的要求，已做好冬季醫療救治物資儲備，提前準備好葉克膜、呼吸機等醫療設備...

南韓警告：首爾現在是「新冠戰區」

南韓保健福祉部長官（衛生部長）朴凌厚7日在記者會中警告，首爾都會區已成了「新冠肺炎戰區」，要求人民提高警覺。中央防疫對策...

白宮「神速任務」負責人：新冠疫苗可能具長久效力

白宮疫苗研發團隊「神速任務」(Operation Warp Speed)負責人史勞伊(Moncef Slaoui)預期，...

新冠疫苗接種誰優先？美國多州推給醫院決定 恐亂成一團

獲得緊急批准授權的第一批新冠疫苗，究竟哪些人可以優先施打，多州政府把棘手問題留給醫院等醫療服務提供者決定，結果恐將亂成一...

美國民眾對新冠疫苗無信心 逾四成盼佛奇先打

根據哈里斯民調機構(Harris Poll)最新調查，超過四成民眾認為美國國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(An...

防疫升級！紐約州市議會籲 全市關閉健身房、餐館內用

紐約市新冠疫情持續惡化，紐約州、市議會的健康和衛生相關委員會主席6日發表聯合聲明，呼籲紐約市全市畫入「橙區」，以升級防控...

港添95確診！方艙醫院3工作人員染疫 防護中心4初確

香港6日新增新冠肺炎確診病例95例，其中36例傳播源頭不明，另有超過50宗初步確診。設於亞洲國際博覽館的方艙醫院爆出疫情...

疑環境污染！葵盛西邨同層5戶12人中招 專家批港府未快速控制現場

香港第四波疫情在社區蔓延，葵涌的葵盛西邨第8座5樓昨日更出現群組爆發，目前累計已有12人確診，涉及5個家庭，其中一個家庭...

義大利染疫病亡數破6萬 死亡率僅次於英國

根據義大利今天公布的官方統計，境內累計有6萬多人因感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病亡。染疫死亡率為3.47...

中國逾百萬人打實驗疫苗 制造商海外糾紛多

根據美聯社12月7日報導，中國各省政府都在訂購試驗性的國產新冠病毒疫苗，不過衛生官員尚未說明疫苗的效果如何，也未說明這些疫苗如何要如何提供給全國14億人口。

北海道大阪府染疫病例急增 向日本自衛隊求援

日本北海道旭川市的新冠肺炎確診病例急速增加，已發生8起群聚感染，其中2起發生在醫院，導致醫療人力不足，決定向自衛隊求援。...

熱門新聞

先萊豬後核食 孫大千：民進黨不把台灣人毒死不甘願

印尼境外移入病例首度超越美國 在台治療費用恐破億

高嘉瑜剪髮宣誓整理房間 網友歪樓讚「像大學生」

你可能不知...小吃攤上的這些品項很多是進口豬！

印尼移工每人治療費80萬全民買單 莊人祥：他們是產業重要人力

感恩節後更失控！短短五天 全美染疫人數激增100萬人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。