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中國逾百萬人打實驗疫苗 制造商海外糾紛多

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 根據美聯社12月7日報導，中國各省政府都在訂購試驗性的國產新冠病毒疫苗，不過衛生官員尚未說明疫苗的效果如何，也未說明這些疫苗如何要如何提供給全國14億人口。

在中國國內，目前只有中國國藥集團 (Sinopharm)在11月表示已經為開發的疫苗申請最終銷售許可，其他疫苗都還只是被批准對高風險患者緊急使用。

在中國，雖然疫苗還未獲得批准，已經有超過一百萬名醫護人員以及被認為具有高度感染風險的人接種剛獲得緊急使用許可的實驗性疫苗。開發商還未揭露疫苗成效與可能副作用為何。

南京大城市江蘇政府12月2日發出購買北京科興生物制品疫苗的采購通知。四川省官員也已經宣布開始購買疫苗。四川和安徽的公告稱，該疫苗分兩劑注射，總共要價400人民幣。安徽省的官方報紙詢問當地民眾是否想打疫苗。

根據中國新華網報導，中國副總理孫春蘭在2日訪問了中國國藥集團、北京科興生物制品，也參觀了中國藥品監督管理局旗下的一間實驗室。中國藥品監督管理局是中國負責核准藥物開放給公眾使用的機構。孫春蘭說: 「我們一定要准備好大規模生產。」她也說這個月會計劃呼籲為了更多工作人員和其他高危族群施打疫苗。但目前中國政府沒有說打算為多少人接種疫苗。

衛生專家表示，中國有能力在今年底以前生產6.1億支疫苗，在明年可以擴大到生產10億。

不過衛生專家質疑，既然中國的疫情目前都在掌控之中，中國為什麼要如此大規模使用實驗階段的疫苗。

目前中國國藥集團在全球10個國家有醫療官司纏身，這些地方包括阿聯酋、埃及、約旦、秘魯、阿根廷，涉及的自願者多達6萬人。該公司在中國建造的兩間設施有能力每年生產2億支疫苗。

北京科興生物制品則是在巴西、土耳其和印尼有訴訟。在發表在《刺絡針》期刊上的一篇論文中發現，北京科興生物制品的數據顯示，施打疫苗的受試者體內的抗體比新冠病毒康復者體內的抗體濃度還要低。

張慈/鄒宗翰 (美聯社、路透社)

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