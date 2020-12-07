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中國新增15例確診 本土3例在內蒙古

中央社 / 台北7日電
中國7日公布新增15例新冠肺炎確診病例。 圖／美聯社
中國7日公布新增15例新冠肺炎確診病例。 圖／美聯社

中國官方今天公布，新增15例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中12例為境外移入，3例本土個案來自近日連續傳出確診的內蒙古。

據中國國家衛生健康委員會官網，6日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例15例，其中境外移入12例（上海7例，廣東2例，浙江1例，福建1例，雲南1例），本土3例（均在內蒙古）；無新增死亡病例；新增疑似病例2例，均為境外移入病例（均在上海）。

當日新增治癒出院13例，解除醫學觀察的密切接觸者372人，重症病例與前一日持平。

境外移入現有確診245例（其中重症4例），現有疑似病例4例。累計確診病例3948例，累計治癒出院3703例，無死亡病例。

截至6日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診281例（其中重症6例），累計治癒出院8萬1719例，累計死亡4634例，累計報告確診8萬6634例，現有疑似病例5例。累計追蹤到密切接觸者88萬3662人，尚在醫學觀察的密切接觸者5758人。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者6例（均為境外移入）；當日轉為確診1例（為境外移入）；當日解除醫學觀察8例（均為境外移入）；尚在醫學觀察無症狀感染者231例（境外輸入224例）。

新冠肺炎 COVID-19

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