香港再添95確診 亞博館方艙醫院爆疫情

據官方通報，香港今天新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例95例，其中36例傳播源頭不明。設於亞洲國際博覽館的方艙醫院爆出疫情，已有3名工作人員染疫。

綜合香港01、星島日報報導，衛生署衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，香港6日新增確診病例95例，境外移入占8例；本土87例當中，有36例傳播源頭不明。

他表示，源頭不明個案中，有一名是亞博館5號館的工作人員，是一名復康幹事，10月30日起在亞博館工作，日常工作會接觸檢疫人士，他一直無病徵，直至12月3日檢測結果呈陽性。

歐家榮並指出，亞博館還有2例初步確診（一篩陽性）個案，第一例是一名護理員，最後上班日期是12月5日，但早於12月2日已發病。患者工作時曾被一名事後確診的檢疫人士接觸，當時發現防護衣有破損。

另一人則是亞博7號館的護理員，8月已開始在亞博工作，最後一天上班是12月5日。患者在12月4日已有病徵，11月30日及12月1日已接觸過檢疫人士，據知當時工作期間有穿防護衣，也有佩戴口罩、手套、袍、面罩，傳染途徑仍在調查中。

據報導，由於亞博館已有3名工作人員染疫，當局決定關閉5號及7號館，將所有人士撤離至另一個館。而曾於上述兩個館的工作人員都要接受檢測，直至結果呈陰性才可上班。

亞博館社區治療設施是香港此前因應2019冠狀病毒疾病疫情設置的「方艙醫院」。由於近期爆發第四波疫情，已於11月25日重新啟用，專門接收病情相對穩定及有自理能力的病人，以及初步確診病人，以減輕醫院隔離病床的壓力。