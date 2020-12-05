港府強制計程車司機病毒檢測 執業須持陰性證明

香港運輸署今天宣布，將於12月9日至22日，強制計程車司機檢測2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），擬於12月25日至明年1月23日期間駕駛計程車的司機，必須接受檢測。

綜合香港電台、明報新聞網報導，香港運輸署為計程車司機設立13間專屬檢測中心，提供鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集的免費病毒檢測服務。另外，司機也可以自行前往衛生署認可的私營化驗所或公立社區檢測中心自費檢測。

據報導，計程車司機檢測結果如呈陰性，會在48小時內收到政府簡訊通知，司機接受檢測後須取得並保存檢測報告，或有檢測結果的簡訊、通知，以於今年12月25日至明年1月23日期間供執法人員查核。

此外，在專屬檢測中心接受檢測的司機會獲發「的士（Taxi，計程車）司機強制檢測名牌」，並可將名牌展示於車內顯眼位置，方便乘客查閱。

香港近期爆發第四波疫情，狀況持續惡化。據官方通報，當地今天新增101例2019冠狀病毒疾病確診，已連續兩天新增確診逾百例，也是一週內第4次單日確診超過百例。截至目前，香港累計確診達6803例。