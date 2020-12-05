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中國新增17例確診 本土2例在內蒙古

中央社 / 台北5日電
中國官方通報4日新增17例確診，其中2例本土個案來自內蒙古。圖為內蒙古滿洲裡進行全員核酸檢測。 新華社
中國官方通報4日新增17例確診，其中2例本土個案來自內蒙古。圖為內蒙古滿洲裡進行全員核酸檢測。 新華社

中國官方今天通報，新增17例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中15例屬境外移入，2例本土個案來自內蒙古。

據中國國家衛生健康委員會官網，4日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診17例，其中境外移入15例（上海3例，河南3例，廣東3例，四川3例，北京1例，山西1例，福建1例），本土2例（均在內蒙古）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

當日新增治癒出院15例，解除醫學觀察的密切接觸者1652人，重症病例較前一日增加1例。

境外移入現有確診239例（其中重症4例），現有疑似病例6例。累計確診3919例，累計治癒出院3680例，無死亡病例。

截至4日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例273例（其中重症6例），累計治癒出院8萬1694例，累計死亡4634例，累計報告確診8萬6601例，現有疑似病例8例。累計追蹤到密切接觸者88萬2710人，尚在醫學觀察的密切接觸者5896人。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者12例（境外移入11例）；當日轉為確診1例（為境外移入）；當日解除醫學觀察11例（均為境外移入）；尚在醫學觀察無症狀感染者249例（境外移入242例）。

新冠肺炎 COVID-19

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