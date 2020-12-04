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美明年2月前幫1億人施打

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電

在美國新冠肺炎住院病患達到創紀錄的10萬人之際，政府官員2日表示，預計在明年2月底前將有足夠的新冠疫苗為約1億人的高風險族群接種，包括醫療照護人員、老年人，以及健康狀況容易罹患新冠肺炎者。

美國官員預期衛生主管機關本月將批准兩款新冠疫苗，而做出這項預測，一款是輝瑞和BioNTech研發的疫苗，另一款則是莫德納生產的疫苗。

這些公司已申請授權，而美國食品藥物管理局（FDA）預定在12月10日和17日舉行專家諮詢會議，再決定是否核准這兩款疫苗上市。

新冠疫苗的初期供應量有限，但預料會逐漸增加。美國新冠疫苗專案「神速行動」（Operation Warp Speed）首席顧問施勞威說，在12月底前的出貨供應量，將足夠為2,000萬人接種，到明年1月時，接種人數將再增3,000萬人，到2月時可再為5,000萬人施打。

聯邦疫苗諮詢委員會1日建議，醫療保健人員和住在長照機構的人將優先接種數量初期有限供應的疫苗，因為他們是染疫的高風險群。

隨著美國疫情再度升溫，染疫住院人數也攀至新高。根據Covid Tracking Project的資料，染疫住院人數在2日達到10萬226人。

醫生和護理師擔心，未來幾周醫院體系將難以負荷。

新冠肺炎 COVID-19 新冠疫苗 疫情 輝瑞 長照

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