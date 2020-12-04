新冠疫苗接種 速度加快

英國2日成為第一個批准使用輝瑞新冠病毒疫苗的國家，各國也加快腳步，希望盡速批准並施打疫苗。

目前的熱門候選疫苗，包括美國輝瑞和德國BioNTech聯手研發的疫苗、美國莫德納（Moderna）的疫苗及英國阿斯特捷利康（AstraZeneca Plc）的疫苗。若各國監管單位未來幾周內批准使用，這幾家藥廠都表示，幾乎馬上就能配送。

美國未來預料幾周就會批准輝瑞的疫苗、與莫德納-美國國家衛生研究院（NIH）研發的疫苗。

美國食品藥物管理局10日將召開公眾聽證會，決定是否核發緊急使用授權給輝瑞的疫苗，並於17日召開聽證會，決定是否緊急批准莫德納疫苗。

英國已訂購4,000萬劑輝瑞疫苗，首批80萬劑將於下周在英國各地施打，年長者與醫護人員優先。英國衛生大臣韓考克預期，本月應有「數百萬劑」可供施打，但大規模施打應該會在明年。

歐洲聯盟藥品管理局（EMA）最晚29日將召開特別會議，討論是否給予輝瑞疫苗緊急使用授權，並且最遲將於明年1月12日另行開會，評估莫德納的申請。

法國總統馬克宏宣布，計劃明年初為最脆弱及最易暴露在病毒風險中的群體優先施打疫苗，4到6月再替其餘人民施打；德國希望明年第1季啟動接種計畫；義大利說，在EMA核准後，預料於明春開始全民免費接種計畫。

俄羅斯總統普亭2日要求衛生官員於下周展開大規模疫苗接種，並表示俄國已生產近200萬劑「史普尼克V」（Sputnik V）疫苗。

巴西預定明年3月開始進行新冠疫苗接種活動，12月底結束，分四階段進行。墨西哥預料本月將先取得25萬劑輝瑞疫苗，將優先替醫護人員施打。