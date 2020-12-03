繼斯洛伐克 高雄市再捐羅馬尼亞20萬片口罩
高雄市繼上個月捐贈斯洛伐克口罩之後，今天再捐給羅馬尼亞口罩20萬片，市長陳其邁透過視訊連線表達高雄市對康斯坦察市的關切並樂意進一步的交流與合作。
口罩捐贈儀式下午在四維行政中心進行，出席捐贈視訊的還有南六企業董事長黃清山、中山大學教授陳以亨等人；陳其邁代表高雄市捐贈20萬份口罩給康斯坦察市，是繼捐贈斯洛伐克口罩後，高雄市再次展現國際外交及城市友好。
陳其邁指出，高雄與康斯坦察市都是港灣城市，也都有海運、金屬加工、造船等產業，高雄正努力推動城市轉型，希望與康斯坦察市有進一步合作，期待雙方互訪與交流。
康斯坦察市長齊塔克（Vergil Chitac）感謝慷慨支援，尤其此時伸出援手是雙方團結的表徵；他對日後在經濟及商業交流、直接投資及民間交流充滿期待。
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