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浙江市售進口豬肉驗出新冠病毒陽性 55人集中隔離

中央社 / 台北3日電

據官方通報，中國浙江省玉環市疾控中心昨晚在當地市售進口冷凍豬肉所採集到的樣本中，發現一份巴西進口的冷凍豬後腿肉標本有2019冠狀病毒核酸陽性反應，已集中隔離密切接觸者55人。

根據浙江省政府新聞辦公室官方微信3日下午通報，玉環市疾控中心是在城關中心菜市場豬肉攤位採集的冷鏈食品2019冠狀病毒核酸日常監測樣本中，發現這起案例。

通報表示，當地已封存貨物、對人員排查隔離、場地消毒殺菌，並連夜對市場外環境和從業人員進行核酸檢測和消毒工作，同步進行流行病學調查和溯源倒查工作。

通報稱，目前已集中隔離密切接觸者55人，並採集咽拭子進行核酸檢測，已出檢測結果均為陰性；採集城關中心菜市場外環境及重點食品樣本30份，經核酸檢測均為陰性。

通報表示，檢出核酸陽性的產品為巴西進口的冷凍豬肉（去骨後腿肉），經上海洋山港於9月28日入境。目前貨物溯源流向情況已基本掌握，貨物流通涉及的椒江、黃岩和臨海均已開展貨物和人員的追蹤、調查和處置，有關訊息將及時公布。

新冠肺炎 COVID-19

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