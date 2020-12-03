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香港增31例源頭不明新冠肺炎確診 創第四波疫情新高

中央社 / 台北3日電
香港今（3日）新增90例新冠肺炎確診病例，其中有多達31例本土病例傳播源頭不明，創第四波疫情以來新高。 新華社
香港今（3日）新增90例新冠肺炎確診病例，其中有多達31例本土病例傳播源頭不明，創第四波疫情以來新高。 新華社

據官方通報，香港今天新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）確診病例90例，其中有多達31例本土病例傳播源頭不明，創第四波疫情以來新高。

綜合星島日報、香港電台報導，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，香港今天新增確診病例中有11例境外移入，本土79例當中，有31例源頭不明。另外還新增超過60例初步確診（一篩陽性）。

她表示，今天新增源頭不明病例當中，包括中學老師、早班計程車司機，以及日前在中國大陸廣東省深圳市確診的一名港籍跨境貨車司機的家人。

張竹君指出，發現這名貨車司機的家人較早前已發病，可能傳染給貨車司機。病人是旺角一家日本料理壽司部廚師，11月25日不適，直到30日還去工作。目前已有9名密切接觸者送檢疫，餐廳停業14日。

據官方通報，香港迄今累計確診病例6590例，已有110人染疫死亡。

新冠肺炎 COVID-19 香港

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