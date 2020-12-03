重磅對談三大重點！臉書創辦人祖克柏 vs 白宮防疫專家佛奇同框直播

周一（1日），臉書創辦人兼首席執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）和白宮最高防疫專家、美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）進行為期一小時的直播與談。

與談內容聚焦在輝瑞和莫德納（Moderna）新冠疫苗功效、上市時間表，以及討論臉書常出現關於新冠肺炎的錯誤資訊，或是陰謀論等留言與貼文，以下整理三點祖克柏與佛奇與談的內容精華。

一、美國當前新冠疫情現況

佛奇在直播中表示，「我們的處境非常不穩定，且當你查看數字時，幾乎每日的確診數不是在打破過去紀錄，就是被控制住，而目前美國超過1300萬例確診、26.6萬例死亡，且超過9萬例住院。」

台灣時間12月2日中午截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）追蹤數據顯示，全球確診數已超過6365萬例，而死亡病例則多達147萬例。

而美國仍是全球疫情最嚴峻國家，根據約翰霍普金斯大學追蹤數據顯示，累計確診超過1369萬例，超過27萬例病故。

二、非必要的聚會恐使疫情更嚴峻

在美國感恩節假期，成千上萬的人違反了公衛專家的建議，且在上週日（29日）仍有近120萬人入境機場，這是自3月新冠疫情爆發以來，入境最高人次。

佛奇預測未來美國的新冠疫情將會惡化，並警告「美國人接下來恐迎來新冠肺炎確診／死亡激增的浪潮，主要因為人們在感恩節假期跨州旅行、拜訪親朋好友等，使得許多州的疫情變得更加嚴峻。」

佛奇也提醒大家，「現在進入秋末和初冬的季節，確診／死亡數幾乎是指數級的攀升，疫情非常嚴峻的情況之下，接續的聖誕節假期，我們要再旅行拜訪親朋好友嗎？」

三、最快12月中旬分發疫苗

佛奇表示，「目前美國食品藥物管理局（FDA）正在審查輝瑞和莫德納兩種新冠疫苗，若獲得緊急使用授權的批准，疫苗最快在12月中旬推出，並在中旬和年底，開始分發疫苗，預計2021年夏季之前向公眾廣泛提供。」

佛奇也分享多項容易實施的基本公衛措施：「戴上口罩、保持六英尺的社交距離，尤其是在室內，避免在人多的環境、養成良好的手部衛生習慣。」

佛奇並提到，當前社區許多感染是由無症狀病例所致，其中大約有40至45％的人是無症狀，因此戴上口罩不僅保護自己，也保護他人，另外盡可能地在戶外，而不是在室內聚集。

最後，佛奇也向大眾呼籲我們必須團結一致，互相照顧，這一切將結束。

（作者／何晨瑋 本文出自2020.12.2《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）