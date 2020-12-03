聽新聞
test
0:00 / 0:00
計程車開窗效果有限 日本超級電腦計算「空調跟口罩較重要」
日本理化學研究所等研究團隊已於26日，在新型冠狀病毒感染症對策的研究中，針對飛沫在計程車內是如何擴散，對外發表了利用超級電腦「富岳」所計算的結果。而結果顯示，開窗換氣的效果有限，重要的是透過空調讓外面的空氣進入車內及配戴口罩。
研究團隊是假設計程車行駛於市街區，並以時速40公里、有司機及2名乘客的條件進行計算。接著則在將空調設定為讓外面空氣進入車內的狀態下，假設了把窗戶關閉及駕駛座與後座左側窗戶都開5公分的情況。
而後算出了當司機未配戴口罩咳嗽時，細小的飛沫會隨著空調的氣流在車內擴散。若是開著對角的窗戶，在20秒內會有約4分之1的飛沫散至車外，但抵達後座的飛沫也相當多。而當乘客未配戴口罩咳嗽時，開窗的效果則較小。身為理研團隊隊長的神戶大學教授坪倉誠表示：「空調的換氣能力高，因此比起開窗，調高空調風量更有效。若後座的人咳嗽，則口罩會是最有效的。」
延伸閱讀：
都政府將要求高齡人士自我約束 避免用Go To Travel出入東京
《原文刊登於合作媒體朝日新聞中文網，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言