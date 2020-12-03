計程車開窗效果有限 日本超級電腦計算「空調跟口罩較重要」

日本理化學研究所等研究團隊已於26日，在新型冠狀病毒感染症對策的研究中，針對飛沫在計程車內是如何擴散，對外發表了利用超級電腦「富岳」所計算的結果。而結果顯示，開窗換氣的效果有限，重要的是透過空調讓外面的空氣進入車內及配戴口罩。

研究團隊是假設計程車行駛於市街區，並以時速40公里、有司機及2名乘客的條件進行計算。接著則在將空調設定為讓外面空氣進入車內的狀態下，假設了把窗戶關閉及駕駛座與後座左側窗戶都開5公分的情況。

而後算出了當司機未配戴口罩咳嗽時，細小的飛沫會隨著空調的氣流在車內擴散。若是開著對角的窗戶，在20秒內會有約4分之1的飛沫散至車外，但抵達後座的飛沫也相當多。而當乘客未配戴口罩咳嗽時，開窗的效果則較小。身為理研團隊隊長的神戶大學教授坪倉誠表示：「空調的換氣能力高，因此比起開窗，調高空調風量更有效。若後座的人咳嗽，則口罩會是最有效的。」

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《原文刊登於合作媒體朝日新聞中文網，聯合新聞網獲授權轉載。》